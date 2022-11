Κοινωνία

Πλοίο “Nissos Kalymnos”: Πρόσκρουση σε βράχια και εισροή υδάτων

Απαγορεύτηκε ο απόπλους. Δύο τα ρήματα στο πλοίο. Ποιες ζημιές υπέστη σύμφωνα με τον έλεγχο από στελέχη κλιμακίου της επιθεώρησης πλοίων.



Η ύπαρξη δυο ρηγμάτων διαπιστώθηκε από ιδιώτη δύτη στην αριστερή πλευρά του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίο NISSOS KALYMNOS, που το βράδυ της Δευτέρας προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Τελένδου, ενώ εκτελούσε δρομολόγιο από τη Λέρο προς την Κάλυμνο με 31 επιβάτες, 18 άτομα πλήρωμα και 4 φορτηγά οχήματα.

Από την πρόσκρουση δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός ενώ ο πλοίαρχος του πλοίου είχε ενημερώσει την οικία λιμενική Αρχή για ελεγχόμενη εισροή υδάτων κατά τη διάρκεια του πλου προς το λιμάνι της Καλύμνου όπου κατέπλευσε με ασφάλεια αποβιβάζοντας τους 31 επιβάτες. Νωρίτερα, στην περιοχή του συμβάντος είχαν σπεύσει δύο περιπολικά και δύο ρυμουλκά καθώς και τρία επιβατηγά τουριστικά πλοία πλοία προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας στελέχη κλιμακίου της επιθεώρησης πλοίων σε έλεγχο που πραγματοποίησαν στο NISSOS KALYMNOS διαπίστωσαν κατάκλυση με θαλασσινό νερό σε χώρους του, θραύση του πηδαλίου και στρέβλωση της προπέλας, καθώς και του άξονα της αριστερής κύριας μηχανής ενώ του απαγορεύτηκε ο απόπλους μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών. Περιμετρικά του πλοίου έχει ποντιστεί πλωτό φράγμα για την αποφυγή τυχόν ρύπανσης.

