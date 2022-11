Κόσμος

Τραμπ: Το δείπνο με υπέρμαχο της “υπεροχής της λευκής φυλής” και η καταδίκη του Λευκού Οίκου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Λευκός Οίκος επέκρινε έντονα τον Ντόναλντ Τραμπ για το δείπνο με τον Νικ Φουέντες.



Ο Λευκός Οίκος επέκρινε έντονα τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το δείπνο που είχε με έναν γνωστό υπέρμαχο της «υπεροχής της λευκής φυλής», τον Νικ Φουέντες, υπογραμμίζοντας πως στην αμερικανική κοινωνία δεν υπάρχει θέση για τον ρατσισμό, τον φανατισμό και τον αντισημιτισμό.

Ο Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε πρόσφατα πως θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2024, έχει δεχθεί επίσης σφοδές επικρίσεις από στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για αυτήν τη συνάντηση.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ είπε σε δημοσιογράφους πως είναι σημαντικό τέτοιες συμπεριφορές να καταδικάζονται απερίφραστα.

«Δεν υπάρχει θέση για τέτοιου τύπου αχρείες δυνάμεις στην κοινωνία μας», τόνισε. «Όταν λες τέτοια πράγματα, όταν δεν εκφράζεις την αντίθεσή σου σε τέτοιου είδους δηλητηριώδεις και επικίνδυνες επισημάνσεις… αυτό είναι απίστευτα επικίνδυνο από μόνο του» είπε η Καρίν Ζαν-Πιερ.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: οι μεταδόσεις της Τρίτης σε ΑΝΤ1, ANT1+ και Antenna.gr

Σεισμός στην Εύβοια: διαρκείς δονήσεις μετά τα 4,7 Ρίχτερ

Υπουργείο Υγείας: Κατάληψη από νοσοκομειακούς γιατρούς (εικόνες)