Κόσμος

Εξαφάνιση Μαντλίν: Νέο ένταλμα σύλληψης για τον βασικό ύποπτο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Κρίστιαν Μπρίκνερ για σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον πέντε παιδιών στην Πορτογαλία.

Δικαστήριο του Μπράουνσβαϊγκ εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 45χρονου Κρίστιαν Μπρίκνερ -- ο οποίος θεωρείται ύποπτος και για την εξαφάνιση της Μαντλίν Μακάν -- για πέντε υποθέσεις που σχετίζονται με σεξουαλικές επιθέσεις κατά ανηλίκων, όπως μεταδίδουν σήμερα γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Μεταξύ αυτών των πέντε υποθέσεων δεν περιλαμβάνεται η εξαφάνιση της βρετανίδας Μαντλίν Μακάν, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το 2007 στην Πορτογαλία, αναφέρει το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel.

Η έκδοση εντάλματος σύλληψης αποσκοπεί στο να διασφαλιστεί πως ο 45χρονος Γερμανός δεν θα αποφυλακιστεί μετά την έκτιση της ποινής του. Ο Μπρίκνερ έχει καταδικαστεί για παιδεραστία και διακίνηση ναρκωτικών και από το 2019 εκτίει ποινή 7ετούς φυλάκισης για τον βιασμό μιας Αμερικανίδας στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, στην ίδια περιοχή όπου χάθηκαν τα ίχνη της μικρής Μαντλίν.

Οι πέντε νέες υποθέσεις για τις οποίες κατηγορείται ο Μπρίκνερ αφορούν σεξουαλικές επιθέσεις κατά ανηλίκων που σημειώθηκαν μεταξύ του 2000 και του 2017 στην Πορτογαλία, σύμφωνα με την εφημερίδα Braunschweiger Zeitung.

Ο 45χρονος Κρίστιαν Μπρίκνερ έχει αρνηθεί την εμπλοκή του στην υπόθεση της εξαφάνισης της Μαντλίν Μακάν από δωμάτιο ξενοδοχείου στην Πράια ντα Λουζ, ένα δημοφιλές τουριστικό θέρετρο του Αλγκάρβε, στην Πορτογαλία, όπου η οικογένεια του τότε 3χρονου κοριτσιού έκανε διακοπές.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: Παράλληλη μετάδοση των αγώνων σε ΑΝΤ1, antenna.gr και ANT1+

Σεισμός στην Εύβοια - Έγινε αισθητός και στην Αττική

Καιρός: κρύο, βροχές και καταιγίδες την Τρίτη