Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου”: το κλουβί, ο 8χρονος και η μάνα του 19χρονου που κατήγγειλε ασέλγεια (βίντεο)

Τι είπαν στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” η μητέρα του 19χρονου που άρχισε να ξετυλίγει τον μίτο των καταγγελιών. Πως απαντά στην “ΚτΚ” η μητέρα του 8χρονου που συγκλόνισε με την μαρτυρία για βασανιστήρια.



Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Τρίτη η μητέρα του 8χρονου, πρώην φιλοξενούμενου στην δομή της «Κιβωτού του Κόσμου» στον Βόλο, ο οποίος συγκλόνισε την Παρασκευή με την μαρτυρία του στον ΑΝΤ1, όπου έκανε λόγο για βασανιστήρια που υπέστη ενώ βρισκόταν στην «αγκαλιά» της ΜΚΟ, με εγκλεισμό του για ώρες χωρίς τροφή και νερό στο περιβόητο κλουβί για τα πουλιά, την τιμωρία του με παραμονή επί ώρες στο σκοτεινό δωμάτιο όπου βρισκόταν το πλυντήριο και το στεγνωτήριο της δομής, αλλά και την επιμονή των υπευθύνων της δομής να του δίνουν καθημερινά για γεύμα το ίδιο φαγητό, που δεν του άρεσε και κάθε ημέρα αρνιόταν να φάει, ακόμη και ενώ η τροφή είχε «χαλάσει» και ήταν ακατάλληλη για κατανάλωση.

Όπως είπε η μητέρα του 8χρονου στον Γιώργο Παπαδάκη και στην Μαρία Αναστασοπούλου, «το παιδί είναι τρομοκρατημένο με τα ασύστολα ψεύδη που ακούγονται. Το γεγονός ότι έπαιζαν τα παιδιά με το κλουβί, όπως φαίνεται στο βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα, δεν αναιρεί ότι τα έβαζαν τα παιδιά εκεί για τιμωρία».

«Το παιδί ήταν κλεισμένο στο κλουβί για 2-3 ώρες και το έβγαλε από εκεί ο αδελφός του και όχι παιδαγωγοί. Η συγκεκριμένη παιδαγωγός που το έβαλε εκεί, έκατσε και το κοίταζε, νόμιζε ότι έκανε κατόρθωμα που έβαλε το παιδί εκεί, γιατί υποτίθεται», όπως λέει «η συμπεριφορά του ήταν για κλουβί». Ξέρουν ποια είμαι, γιατί στο βίντεο με τα παιδιά που παίζουν εμφανίζεται και το δικό μου παιδί», είπε η μητέρα του 8χρονου.

Όπως ανέφερε, παρότι έχει κάνει δύο μηνύσεις από την άνοιξη, δεν έχει κληθεί να καταθέσει για την κακοποίηση των παιδιών που καταγγέλλει ότι έγινε μέσα στην δομή. Η μητέρα είπε πως και ο άλλος γιός της έχει χτυπηθεί, «με μπουνιές και κλωτσιές και μάλιστα μου είπε πως ήταν και τυχερός, γιατί άλλα παιδιά έπαθαν χειρότερα από ευνοούμενο του π. Αντωνίου στην δομή».

«Μας είπαν θα καταθέσουμε στην Εισαγγελία Ανηλίκων μέσα στην εβδομάδα», είπε η μητέρα του 8χρονου, προσθέτοντας «εγώ τα παιδιά μου τα έχω πάρει πίσω και τα τρία. Δεν έχω να κερδίσω κάτι, θα μπορούσα να μην ασχοληθώ, αλλά θέλω να βοηθήσω τα άλλα παιδιά».

Λίγο νωρίτερα, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», παρουσιάστηκε συνέντευξη της μητέρας του 19χρονου, ο οποίος έχει καταγγείλει ασέλγεια σε βάρος του από αξιωματούχο της «Κιβωτού του Κόσμου», με την μαρτυρία του να είναι από τις βασικότερες μέχρι στιγμής καταγγελίες για όσα φέρονται να γίνονταν στις δομές της ΜΚΟ:

