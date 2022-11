Οικονομία

“Κιβωτός του Κόσμου”: Ανάκληση δωρεών και αλλαγές σε διαθήκες μετά τις καταγγελίες (βίντεο)

Τι αναφέρει η συμβολαιογράφος Χριστίνα Μάνδρου για την μεταστροφή ανθρώπων εν ζωή, που είχαν περιλάβει στην διαθήκη τους την “ΚτΚ”. Πως μπορεί να γίνει ακύρωση μιας δωρεάς.



Μιλώντας την Τρίτη, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η συμβολαιογράφος Χριστίνα Μάνδρου, προέβη στην αποκάλυψη ότι ευρισκόμενοι εν ζωή υποψήφιοι δωρητές της «Κιβωτού του Κόσμου», οι οποίοι είχαν περιλάβει στην διαθήκη τους ως κληρονόμο την «Κιβωτό του Κόσμου», σπεύδουν στο γραφείο της και αλλάζουν τους όρους της διαθήκης τους, ώστε να μην αφήσουν μετά θάνατον ακίνητα, μετρητά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία τους στην ΜΚΟ.

Όπως είπε η συμβολαιογράφος, που μοιάζει καταπληκτικά με την αδελφή της, δικαστική συντάκτρια Ιωάννα Μάνδρου, «Πολλοί απέσυραν την πρόθεση τους για δωρεά, αλλάζοντας τους όρους στις διαθήκες τους, μετά από την δημοσιοποίηση του θέματος με την “Κιβωτό του Κόσμου”».

Ακόμη, η συμβολαιογράφος είπε ότι είναι δυνατόν να γίνει και ακύρωση της δωρεάς πχ. ενός ακινήτου.

Εξήγησε πως μέσω δικαστηρίου μπορεί να γίνει η ανάκληση της δωρεάς ενός ακινήτου, με επίκληση του δωρητή επιχειρημάτων πχ. ότι δεν υπήρξε καλή χρήση της δωρεάς, δεν τηρήθηκαν οι όροι της και υπήρξαν συμπεριφορές με κοινωνική απαξία.

