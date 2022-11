Πολιτική

Ακάρ: Έλληνες πολιτικοί σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές μας πρωτοβουλίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέες προκλητικές δηλώσεις από τον Τούρκο υπουργό Άμυνας κατά της Ελλάδας και της Κύπρου.



Συνεχίζονται οι προκλητικές δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων εναντίον της Ελλάδας μας, με την σκυτάλη να παίρνει σήμερα ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος κατηγόρησε «πολιτικούς στην Ελλάδα» ότι σαμποτάρουν και καταστρέφουν τις ειρηνευτικές προσπάθειες της Άγκυρας.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, σε ομιλία του στη δεξίωση για την 39η επέτειο της ίδρυσης του ψευδοκράτους, ο Χουλουσί Ακάρ δήλωσε ότι η «ΤΔΒΚ» έφτασε σε αυτό το σημείο μετά τον μεγάλο αγώνα των Τουρκοκύπριων, οι οποίοι έδειξαν την επιμονή και την αποφασιστικότητά τους για να καθορίσουν τη μοίρα τους.

«Κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι οι Κύπριοι αδερφοί μας διώκονταν μέχρι την “ειρηνευτική επιχείρηση” (τουρκική εισβολή στην Κύπρο) και πρέπει να πούμε στις νεότερες γενιές ότι δεν είναι εύκολο να φτάσει κανείς σε αυτές τις μέρες. Ως Κράτος της Τουρκικής Δημοκρατίας και ΤΕΔ, σταθήκαμε στο πλευρό των Κύπριων αδερφών μας και θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό τους. Υποστηρίξαμε τη δίκαιη υπόθεση των Κυπρίων αδελφών μας μέχρι σήμερα και θα συνεχίσουμε να τους υποστηρίζουμε με την ίδια επιμονή και αποφασιστικότητα. Κανείς δεν πρέπει να το αμφισβητεί αυτό», ανέφερε.



Υποστηρίζοντας ότι όλοι όσοι ζουν στο νησί κέρδισαν άνεση, ειρήνη και ασφάλεια με την ”ειρηνευτική επιχείρηση” στην Κύπρο, ο Χουλουσί Ακάρ ισχυρίστηκε ότι «αμέτρητες σφαγές έγιναν μέχρι εκείνη την ημέρα. Όλοι πρέπει να καταλάβουν, να δουν και να παραδεχθούν ότι η ειρήνη και η ηρεμία ήρθε στο νησί από το 1974, όταν έγινε η ‘ειρηνευτική επιχείρηση’ στην Κύπρο. Μετά από εκείνη την ημέρα, το αίμα και τα δάκρυα σταμάτησαν. Οι άνθρωποι έχουν καταστεί ικανοί να ζουν με ειρήνη και ηρεμία. Όλοι πρέπει να κατανοήσουν πολύ καλά το κομμάτι ειρήνης της ‘ειρηνευτικής επιχείρησης’ στην Κύπρο».



Λέγοντας «η Κύπρος είναι το εθνικό μας ζήτημα», ο Χουλουσί Ακάρ είπε ότι η Τουρκία έχει κάνει ό,τι πρέπει στο πλαίσιο των συμφωνιών εγγυητών και συμμαχίας και θα συνεχίσει να το κάνει και στο μέλλον. Υποστήριξε ότι η Τουρκία και η «ΤΔΒΚ» έχουν δείξει με κάθε ευκαιρία ότι είναι υπέρ της ειρήνης, αλλά τα βήματα που έγιναν για αυτή την ειρήνη δεν γίνονται κατανοητά και το απλωμένο χέρι της ειρήνης απορρίπτεται. Ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι «αυτό πρέπει να το δουν ειδικά οι τρίτοι. Αναμένουμε από τρίτους να δουν τα γεγονότα αντικειμενικά και αμερόληπτα και να αποδώσουν τα δικαιώματα και τους νόμους των Τ/Κ».





Υποστήριξε την αναγκαιότητα απόδοσης της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας, των δικαιωμάτων και του δίκαιου της «ΤΔΒΚ» και των Τ/Κ προκειμένου να δημιουργηθεί ένα μόνιμο περιβάλλον ειρήνης και σταθερότητας, προσθέτοντας ότι «είδαμε μαζί ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση αν δεν γίνουν αυτά αποδεκτά και αν δεν γίνει σεβαστή η τουρκική ύπαρξη».



Ισχυρίστηκε ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί λύση μετά από μισό αιώνα διαπραγματεύσεων, και πρόσθεσε: «Τι κάναμε μετά από αυτό, πήραμε την απόφασή μας: Μιλάμε για δύο κυρίαρχα, ανεξάρτητα “κράτη”. Το θέμα δεν είναι πλέον η ίδρυση αυτού του “κράτους”, αλλά η αναγνώριση αυτού του ιδρυμένου ‘κράτους’».



Αναφερόμενος στη σημασία της χορήγησης του καθεστώτος μέλους παρατηρητή στην «ΤΔΒΚ» εντός του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών, ο Χουλουσί Ακάρ είπε τα εξής:



«Έχουμε κάνει και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι πρέπει να γίνει στο πλαίσιο των συμφωνιών εγγυήσεων και συμμαχίας. Από την άλλη, συνεχίζουμε να διατηρούμε αποτελεσματικά τις σχέσεις μας με την Ελλάδα και να απλώνουμε το χέρι μας για ειρήνη. Είμαστε υπέρ της ειρήνης και των διαπραγματεύσεων. Είμαστε υπέρ της επίλυσης των προβλημάτων μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας με ειρηνικά μέσα και μεθόδους, αλλά από την άλλη πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι δεν θα επιτρέψουμε να καταπατηθούν ούτε τα δικά μας δικαιώματα ούτε των Κύπριων αδελφών μας, δεν θα επιτρέψουμε ένα τετελεσμένο γεγονός. Το ότι λέμε “ειρήνη” δεν είναι αδυναμία και το ότι λέμε “θα προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας” δεν αποτελεί απειλή με κανέναν τρόπο».



Δηλώνοντας ότι αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό πολύ καλά, ο Χουλουσί Ακάρ συνέχισε ως εξής:



«Ωστόσο, ορισμένοι πολιτικοί στην Ελλάδα δυστυχώς σαμποτάρουν και καταστρέφουν το έργο μας και τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες, θυσιάζοντας τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των δύο χωρών για τις δικές τους εσωτερικές συγκρούσεις. Ταυτόχρονα, αυτοί οι πολιτικοί θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ευημερία των δικών τους ανθρώπων με τις πράξεις τους. Με την ανεξήγητη αγάπη τους για τον εξοπλισμό, συνεχίζουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να διαταράξουν την ειρήνη και τη σταθερότητα μεταξύ των δύο χωρών. Πάντα λέγαμε ότι είμαστε υπέρ του διαλόγου, αλλά δεν θα επιτρέψουμε να καταπατηθούν και τα δικαιώματα και το δίκαιό μας».

Σταρ: Χαλάει το σχέδιο της Ελλάδας! Κίνηση Rafale από την Τουρκία που άλλαξε τις ισορροπίες

«Χαλάει το σχέδιο της Ελλάδας! Κίνηση Rafale από την Τουρκία που άλλαξε τις ισορροπίες», είναι ο τίτλος δημοσιεύματος της τουρκικής εφημερίδας «Σταρ».





Το δημοσίευμα αναφέρει ότι «36 αεροσκάφη και 250 στρατιωτικό προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας του Κατάρ θα μπορούν να αναπτυχθούν σε στρατιωτικές βάσεις στην Τουρκία που θα καθοριστούν από το Γενικό Επιτελείο. Ανάμεσά τους θα είναι αεροσκάφη Rafale που κατασκευάζονται στη Γαλλία. Οι Τούρκοι πιλότοι θα μπορέσουν να αποκτήσουν σημαντική εμπειρία μαθαίνοντας τις δυνατότητες των αεροσκαφών Rafale στο πεδίο, κάτι που θα φέρει μεγάλο κέρδος στην Τουρκία. Στο αμερικανικό Forbes, η έμφαση δόθηκε στο ότι «τα Rafale θα μπορούν να προσφέρουν στην Άγκυρα ένα σοβαρό στρατιωτικό πλεονέκτημα έναντι της Αθήνας».»

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: οι μεταδόσεις της Τρίτης σε ΑΝΤ1, ANT1+ και Antenna.gr

“Κιβωτός του Κόσμου”: Ανάκληση δωρεών και αλλαγές σε διαθήκες μετά τις καταγγελίες (βίντεο)

Οδηγός του ΟΑΣΘ λιποθύμησε “στο τιμόνι” (εικόνες)