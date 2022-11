Εκλογές - Πέτσας: Εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ, “εγκλωβισμένος” ο Ανδρουλάκης (βίντεο)

Πολιτική

Τι είπε ο Αν. ΥΠΕΣ στον ΑΝΤ1 για την εκλογολογία, τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και τις υποκλοπές. Τι ανάφερε για τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Τρίτη ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, σχετικά με την προκήρυξη εκλογών και το αποτέλεσμα τους, αλλά και τα μέτρα αναχαίτισης της ακρίβειας.

Ερωτηθείς για τις αναφορές του Πρωθυπουργού στην Βρετανία σχετικά με τις εκλογές και την πρόβλεψη του για αυτοδυναμία της ΝΔ, ο κ. Πέτσας είπε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλούσε μιλούσε σε ένα κοινό για τις επενδύσεις στην Ελλάδα, κάτι που σχετίζεται άμεσα με την πολιτική κατάσταση.

Εκτίμησε δε ότι «η αυτοδυναμία είναι κοντά σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις» και ότι «όπως δείχνουν οι μετρήσεις, είναι εφικτός ο πήχης της αυτοδυναμίας, με την δεύτερη εκλογή. Οι εκλογές θα γίνουν όποτε το αποφασίσει ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν την άνοιξη όπως είπε, για να μπορέσουν να γίνουν οι δύο εκλογές. Ο κόσμος έχει ξεκάθαρη άποψη για το τι έγινε τα προηγούμενα 3,5 χρόνια στα μεγάλα ζητήματα που είχαμε, τις κρίσεις και πως τις αντιμετωπίσαμε, αλλά και ότι υλοποιήσαμε τις δεσμεύσεις μας για μείωση φόρων».

Σχετικά με τις ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες, ο κ. Πέτσας, αφού τόνισε την εκτίμηση του ότι η ΝΔ θα βγει αυτοδύναμη από τις δεύτερες κάλπες που θα στηθούν, επανέλαβε την ρήση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι «αυτοδύναμη ΝΔ δεν σημαίνει και μονοκομματική Κυβέρνηση», αναφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Ο Αν. Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι «η στρατηγική που ακολουθεί ο κ. Ανδρουλάκης, τον οδήγησε σε βύθιση σε σχέση με αυτά που θα μπορούσε να πάρει, εάν δεν είχε ακολουθήσει την διμέτωπη πολιτική επίθεση. Η στρατηγική εγκλωβισμού σε μονοθεματική ατζέντα (σημ: εννοεί τις υποκλοπές), έφερε τον χώρο αυτόν μακριά από τα προβλήματα της κοινωνίας, την στιγμή που η κυβέρνηση προσπαθούσε να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα, όπως η ακρίβεια και η ενεργειακή κρίση».

«Αυτή η κυβέρνηση πήρε πρωτοβουλίες ενίσχυσης των θεσμικών αντίβαρων, απέπεμψε στενούς συνεργάτες που βρίσκονταν κοντά στον Πρωθυπουργό και απαγόρευσε την διάθεση αυτών των παράνομων λογισμικών, ενώ η προηγούμενη Κυβέρνηση απλώς αυστηροποίησε τις ποινές για την διάθεση τους», είπε ο κ. Πέτσας, λέγοντας πως θα υπάρξουν αλλαγές στο νομοσχέδιο για το απόρρητο των επικοινωνιών, σε σχέση με το αρχικό κείμενο, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Σχετικά με την οικονομία και τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ο Στέλιος Πέτσας είπε «βλέπω το πετρέλαιο θέρμανσης ότι είναι σε ένα επίπεδο που αν το λέγαμε τον Οκτώβριο θα μας έλεγαν τρελούς. Υπάρχουν ενδείξεις αποκλιμάκωσης».

Συμπλήρωσε ότι «το βασικό για μένα είναι η ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, στα είδη που προμηθεύονται οι πολίτες, όπου η μείωση των τιμών θα καθυστερήσει παραπάνω, λόγω του μεταφορικού κόστους. Όμως, για να ενισχυθούν οι ευάλωτοι πολίτες, εκτός από το «καλάθι του νοικοκυριού» υπάρχουν και άλλα, στοχευμένα μέτρα, όπως οι αυξήσεις στις συντάξεις και η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στους συνταξιούχους και στον δημόσιο τομέα».

Ακόμη, είπε ότι η Κυβέρνηση είναι «σε συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα για να απαλύνουμε όσο γίνεται τους δανειολήπτες» από την αυξημένη πίεση που δέχονται λόγω και της ανόδου των επιτοκίων.

