Πλεύρης: Οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί γυρίζουν στο ΕΣΥ

Τι είπε για το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ, αλλά και την αναβολή στις κυρώσεις για τον "Προσωπικό Γιατρό"

Για την επιστροφή στο ΕΣΥ των ανεμβολίαστων υγειονομικών μίλησε ο Θάνος Πλεύρης, στο Mega, λέγοντας ότι οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί θα επιστρέψουν στην εργασία τους από την 1η Ιανουρίου 2023, σύμφωνα με όσα αποφάσισε το ΣτΕ, όμως, σημειωσε ότι θα υπάρξει μέριμνα, ώστε να μην υπάρξει επικινδυνότητα για την υγεία κανενός, επαναλαμβάνοντας την προσωπική του αντίθεση στην επιστορφή ανεμβολίαστων εργαζόμενων σε δομές υγείας.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, "Με βάση την απόφαση του ΣτΕ του Γ΄ τμήματος που επανεξέτασε το μέτρο, η Ολομέλεια το έχει κρίνει συνταγματικό, αλλά έχει ζητήσει επαναξιολόγηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Το Γ΄ τμήμα του ΣτΕ έκρινε ότι η παράταση του μέτρου υπερβαίνει την αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή ότι από τον Απρίλιο και μετά αυτό μας λέει δεν έπρεπε να παραταθεί το μέτρο. Ήδη έχουμε λάβει την απόφαση για να δούμε πως θα εφαρμοστεί, θα εφαρμοστεί η απόφαση, παρόλο που εγώ σας λέω θεωρώ ότι είναι μία επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία απόφαση, στις δημοκρατίες προφανώς οι αποφάσεις γίνονται σεβαστές.

Άρα η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα εφαρμοστεί, αλλά θα εφαρμοστεί αφού λάβουμε όλα τα μέτρα, ώστε να υπάρχει ένα αυστηρό πρωτόκολλο, για να μην υπάρχει επικινδυνότητα. Θα εφαρμοστεί υπό όρους όμως προστασίας της δημόσιας υγείας.

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε το πρωτόκολλο. Η απόφαση ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Την 1η Ιανουαρίου ολοκληρωνόταν το μέτρο και μετά την απόφαση του ΣτΕ δεν θα ανανεωθεί. Τώρα με βάση τα πρωτόκολλα που θα ολοκληρώσουμε δεν ξέρω αν θα είναι νωρίτερα, αλλά το πιο πιθανό είναι να μην υπάρξει ανανέωση του μέτρου από τη στιγμή που έκρινε αυτό το ΣτΕ".

Για το νομοσχέδιο για το νέο ΕΣΥ, ο Θάνος Πλεύρης είπε "Το νομοσχέδιο έχει τρεις βασικές ρυθμίσεις που αφορούν στους γιατρούς. Η πρώτη ρύθμιση είναι η μεσοσταθμική αύξηση 10% στους μισθούς των γιατρών και ειδικά για τους αναισθησιολόγος, όσους είναι στις ΜΕΘ και όσοι είναι στα ΤΕΠ, ένα επίδομα που φτάνει τα 400 ευρώ. Το δεύτερο προβλέπει ότι στις προκηρύξεις που βγαίνουν άγονες, δηλαδή εκεί που έχουμε κάνει προκήρυξη και δεν έχουν εμφανιστεί γιατροί, αυτό αφορά κυρίως τις νησιωτικές περιοχές και κάποιες ειδικότητες που δεν έχουμε την πληθώρα των γιατρών δίνουμε τη δυνατότητα της μερικής απασχόλησης, άρα στην Κω λόγου χάρη που έχουμε βγάλει μία προκήρυξη για παθολόγο και δεν έχει εμφανιστεί δίνουμε τη δυνατότητα στους ιδιώτες που βρίσκονται στην Κω να ενταχθούν στο εθνικό σύστημα υγείας με μερική απασχόληση οργανωμένα. Και η τρίτη ρύθμιση που αυτή είναι που προκαλεί και τη μεγαλύτερη αντίδραση σε όσους διαμαρτύρονται, που είναι μία ιδεοληπτική αντίδραση, είναι ότι προκειμένου να κάνουμε ελκυστικό και πάλι το ΕΣΥ στους γιατρούς πέρα από τη μισθολογική αύξηση δίνουμε μία δυνατότητα σε όσους εξαντλούν όλο το πρόγραμμα της εργασίας στο ΕΣΥ, δηλαδή συμμετέχουν και στις εφημερίες και κάνουν συγκεκριμένο αριθμό ιατρικών πράξεων, να μπορούν ήπια μια φορά την εβδομάδα να έχουν και ιδιωτικό έργο".

Σχετικά με τον "Προσωπικό Γιατρό" τόνισε ότι "σήμερα θα εκδοθεί υπουργική απόφαση που θα παρατείνει, δεν θα υπάρξει καμία ποινή που θα ξεκινούσε από 1η Δεκεμβρίου γιατί η λογική των ποινών υπάρχει μόνον όταν θα υπάρχει πλήρης επάρκεια γιατρών για να μπουν όλοι στο σύστημα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 4.700.000 πολίτες που έχουνε βρει γιατρούς, 3400 γιατροί, ήδη μπήκαν από τις ειδικότητες αλλά δεν έχουν ενεργοποιηθεί οι συμβάσεις τους και είμαστε και σε άλλες συνεννοήσεις με στους συλλόγους να βάλουμε παραπάνω. Είναι σημαντικό ότι ήδη 1 εκατομμύριο ραντεβού έχουν γίνει, δηλαδή 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας κάνανε μέσα στο Νοέμβριο το δωρεάν ραντεβού τους. Ο θεσμός χρειάζεται χρόνο για να έχει τους γιατρούς που έχει, είμαστε στο πρώτο τρίμηνο, θεωρούμε ότι με τα νέα κίνητρα που θα δώσουμε, γιατί θα ετοιμάσουμε νέα κίνητρα που θα ανακοινώσουμε στους προσωπικούς γιατρούς, θα προσελκύσουμε περισσότερους ιδιώτες και άρα θα έχουμε και την πλήρη κάλυψη".

Για την κατάληψη στο Υπουργείο Υγείας, ο κ. Πλεύρης είπε "Είναι μία ομάδα γιατρών οι οποίοι έχουν έρθει να διαμαρτυρηθούν για το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίζουμε την Πέμπτη. Μάλιστα τους είδα και κάτω. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί εδώ πέρα ξέρετε υπάρχει μία περίεργη αίσθηση πολλές φορές στην Ελλάδα ως προς το δημόσιο χώρο. Δεν μπορεί ούτε να καταλαμβάνεται μία είσοδος, ούτε να καταλαμβάνεται ένα Υπουργείο. Κάθε διαμαρτυρία είναι σεβαστή, αλλά υπάρχει κόσμος που θέλει να εργαστεί, που δεν είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται καταλήψεις. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω, επειδή μου ειπώθηκε ότι τα νοσοκομεία ανήκουν σε όλο το λαό, δεν ανήκουν στους συνδικαλιστές. Ανήκουν σε όλο το λαό και ο λαός εκλέγει κυβερνήσεις. Στην Ελλάδα κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι οι μειοψηφίες δεν μπορούν να επιβάλλονται στις πλειοψηφίες. Είναι σεβαστή η κάθε διαμαρτυρία. Αλλά κάνανε απεργία χθες και απέργησε το 2% των γιατρών. Υπάρχει και το άλλο 98% το οποίο θέλει να εργάζεται".

