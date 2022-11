Υγεία - Περιβάλλον

Φονική παράσυρση: Δώρα ζωής για ασθενείς τα όργανα της 21χρονης Έμμας

Δώρα ζωής παίρνουν δύο ασθενείς από την 21χρονη φοιτήτρια που παρασύρθηκε και εγκαταλείφθηκε στον δρόμο. Σε ποια νοσοκομεία γίνονται οι μεταμοσχεύσεις



Δώρα ζωής παίρνουν δύο ασθενείς στο Ωνάσειο και στο Ιπποκράτειο, από την 21χρονη φοιτήτρια, που κατέληξε το πρωί της Κυριακής, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλευόταν μετά από παράσυρση και εγκατάλειψη στην περιοχή της Καμάρας.

Μετά την απόφαση των γονιών της 21χρονης να δωρίσουν τα όργανά της, ξεκίνησε η διαδικασία αφαίρεσης και αξιολόγησης, η οποία ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ.

Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία της μεταμόσχευσης του ήπατος σε ασθενή στο Ιπποκράτειο, ενώ η καρδιά της ήδη βρίσκεται στο Ωνάσειο προκειμένου να γίνει η μεταμόσχευση σε ασθενή που ζει με τεχνητή καρδιά.

Οι νεφροί αναμένεται να μεταμοσχευθούν σε ασθενείς που περιμένουν στη λίστα ληπτών, ενώ οι πνεύμονες κρίθηκαν ακατάλληλοι για μεταμόσχευση. Οι δε κερατοειδείς αφαιρέθηκαν από οφθαλμιάτρους του νοσοκομείου Παπαγεωργίου και θα μεταφερθούν στην Τράπεζα Οφθαλμών του ΑΧΕΠΑ, όπου θα εξεταστεί σε ποιους ασθενείς θα μεταμοσχευθούν καθώς υπάρχει περιθώριο μέχρι και 15 ημερών για τη μεταμόσχευσή τους.

Στον ανακριτή οι γονείς της 21χρονης για να δηλώσουν παράσταση πολιτικής αγωγής

Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης έφτασαν περίπου στις 9.30 οι γονείς της αδικοχαμένης φοιτήτριας που παρασύρθηκε από τον 26χρονο Αλβανό στην οδό Εγνατία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να καταλήξει λίγες ημέρες αργότερα.

Οι γονείς της 21χρονης Έμμας, έφτασαν συνοδευόμενοι από τον δικηγόρο τους, Νίκο Ρουσσόπουλου και κατευθύνθηκαν αμέσως προς το γραφείο του ανακριτή, στο οποίο βρίσκεται η σχετική δικογραφία για την υπόθεση, προκειμένου να δηλώσουν παράσταση πολιτικής αγωγής.

Ο 26χρονος Αλβανός που παρέσυρε την 21χρονη και την εγκατέλειψε αιμόφυρτη στην άσφαλτο, διώκεται για το κακούργημα της επικίνδυνης οδήγησης με αποτέλεσμα τον θάνατο, όπως επίσης για εγκατάλειψη τροχαίου και οδήγηση χωρίς την σχετική άδεια (πλημμελήματα). Για την κακουργηματική πράξη προβλέπεται ποινή κάθειρξης έως 15 έτη.

