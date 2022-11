Οικονομία

“Κιβωτός του Κόσμου” - Λούλης: Το 1 εκατομμύριο, οι δωρεές και η κακοποίηση (βίντεο)

Τι είπε ο βιομήχανος για το ποσό που συμφωνήθηκε για να διατεθεί το ένα σπίτι, την δωρεά δύο ακινήτων στην “ΚτΚ”, την επαφή με τον π. Αντώνιο και την πρεσβυτέρα και τις καταγγελίες των τελευταίων ημερών.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε την Τρίτη ο βιομήχανος Κώστας Λούλης, αποσαφηνίζοντας ζητήματα που αφορούν την δωρεά δύο ακινήτων στην «Κιβωτό του Κόσμου» και την καταβολή σε εκείνον από την ΜΚΟ 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Όπως σημείωσε, «Μεγάλο σοκ για εμένα ήταν όταν άκουσα ότι τα παιδιά ήταν κακοποιημένα, νόμιζα ότι ήταν ορφανά. Τους είπα ότι εγώ δεν θέλω να κρατήσω χρήματα από εσάς, αυτό το 1 εκατομμύριο ευρώ, που είχα πάρει για το πρώτο σπίτι. Αποφάσισα να τους δώσω και το δεύτερο σπίτι, που ήταν μεγαλύτερο. Τους άφησα και το τυροκομείο, ελαιοτριβείο, τον πετρόμυλο, τον ζωοοτροφόμυλο, όλα τα εργαστήρια».

Ο δωρητής της «Κιβωτού του Κόσμου» διευκρίνισε πως «Πριν από 10 χρόνια είχα δύο σπίτια που ήταν τα πλέον εμβληματικά όχι στον Βόλο, σε όλη την κεντρική Ελλάδα. Αυτά τα σπίτια σήμερα, 10 χρόνια μετά, δεν τα έχω. Ήταν αξίας 6-7 εκατομμυρίων ευρώ. Πήρα 1 εκατομμύριο ευρώ για το πρώτο ακίνητο, το οποίο δεν το κράτησα, αλλά το δαπάνησα για να ανακιανιστούν τα σπίτια και τώρα ερχόμαστε και λέμε πόσο ήταν η αξία της δωρεάς, ότι δεν ήταν τόσο μεγάλης αξίας, και όλο αυτό με θλίβει για όσα γράφονται για τις δωρεές μου».

«Διαπραγματευόμουν να πουλήσω το ένα ακίνητο προς 3 με 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Είδα απέναντι μου 3 ανθρώπους που μου είπαν να πάνε να το δουν, ανάμεσα τους ήταν ο πατήρ Αντώνιος και η πρεσβυτέρα. Το είδαν το ακίνητο, μου είπαν ότι το ήθελαν το ακίνητο, αλλά ότι η τιμή ήταν υψηλή. Τους είπα ότι επειδή ήταν ορφανά τα παιδιά, θα σας το πουλήσω, αλλά θα πάρω μόνο την αξία των εργαστηρίων, που ήταν 1 εκατομμύριο ευρώ», διηγήθηκε ο κ. Λούλης.

Προσέθεσε πως «όταν αργότερα τους γνώρισα και πήγα στην δομή της Πωγωνιανής και έμαθα ότι τα παιδιά δεν ήταν μόνο ορφανά, αλλά και κακοποιημένα, τους είπα θα σας δώσω και το άλλο σπίτι στον Άνω Βόλο. Μου κάνει κατάπληξη ότι κάποιες φυλλάδες ούτε καν αναφέρουν την δωρεά του δεύτερου, του μεγάλου σπιτιού και κάνουν λόγο για σκάνδαλο, αναφέροντας μόνο το 1 εκατομμύριο ευρώ».

«Δεν μου έκανε εντύπωση ότι μια οργάνωση έδινε 1 εκατομμύριο ευρώ, την ώρα που έχουν βρει σε Μητροπολίτες, μετά την κοίμηση τους, 8 και 10 εκατομμύρια ευρώ», ανέφερε ο κ. Λούλης, αποσαφηνίζοντας πως «είπα θα κάνω τις δωρεές όταν είδα δεκάδες παιδάκια να με αγκαλιάζουν και άκουσα τον π. Αντώνιο που μου έλεγε τις τραυματικές ιστορίες τους».

Ερωτηθείς για τον τρόπο που δέχεται όσα ακούγονται τις τελευταίες ημέρες, ο κ. Λούλης είπε ότι «Οι ενδείξεις σου δημιουργούν αισθήματα που σε κλονίζουν, αλλά πρέπει να περιμένουμε τις αποδείξεις, αυτό πρέπει να κάνουμε».





Στην εκπομπή φιλοξενήθηκαν κι άλλες μαρτυρίες και καταγγελίες για δωρεές προς την ΜΚΟ και την στάση των υπέύθυνων των δομών έναντι των δωρητών, αλλά και καταγγελίες για συμπεριφορές παιδαγωγών και 'ευνοούμενων":

