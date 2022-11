Οικονομία

Κατώτατος μισθός - Τριετίες: Στον “πάγο” θα παραμείνουν το 2023

Τι προβλέπει ο νόμος και τι φωτογραφίζει η εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού. Γιατί πλέον οι ελπίδες πέφτουν στις κλαδικές συμβάσεις. Ξεκινούν διαδικασίες για την αύξηση του κατώτατου μισθού τον Μάιο του 2023.

Δεν αναμένεται να αυξηθούν οι αμοιβές όσων λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό, επειδή είχαν ήδη κατοχυρώσει προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών κατά τον Φεβρουάριο του 2012, καθώς η διατήρηση της ανεργίας σε διψήφιο ποσοστό δεν ενεργοποιεί τη σχετική διάταξη νόμου για τις τριετίες.

Έτσι, κι ενώ οι μισθωτοί φαίνεται πως είναι αυτοί που πληρώνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό την αύξηση του κόστους ζωής, αφού η ενεργειακή κρίση έχει άμεση επίδραση στην αγοραστική τους δύναμη και αρνητικές επιπτώσεις στο βιοτικό επίπεδο των νοικοκυριών, η «μάχη των μισθών» το 2023 αναμένεται να περιοριστεί στο πεδίο του κατώτατου μισθού, με τον στόχο να παραμένει στα 751 ευρώ, ήτοι στα επίπεδα προ δημοσιονομικής κρίσης.

Υπάρχει βέβαια πάντα, όπως επισημαίνουν και οι ειδικοί, η δυνατότητα σύναψης κλαδικών ή επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας, για την αύξηση των μισθών που είναι πάνω από τα επίπεδα που βρίσκεται σήμερα ο κατώτατος μισθός, ήτοι τα 713 ευρώ μεικτά, όμως οι προβλέψεις για σημαντικά υψηλό ποσοστό πληθωρισμού και το νέο έτος, δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια για πραγματικές αυξήσεις στο εισόδημα.

Το γεγονός περιγράφεται και στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού για το νέο έτος, καθώς οι προβλέψεις είναι σαφείς: ο δείκτης τιμών καταναλωτή το 2023 εκτιμάται σε 5% (από 9,9% το 2022) και το ποσοστό ανεργίας δεν εκτιμάται ότι θα πέσει κατά μέσο όρο κάτω από 12,7% (από 12,6% φέτος).

Από την 1η Ιανουαρίου άλλωστε, αναμένεται η έναρξη των διαδικασιών για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, που βάσει του χρονοδιαγράμματος, θα εφαρμοστεί από τον Μάιο του 2023 κι εφεξής. Η διαδικασία παραμένει βέβαια η ίδια, με την ενεργοποίηση της σχετικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων, την πρόσκληση στους εμπλεκόμενους φορείς των κοινωνικών εταίρων, την υποβολή των σχετικών υπομνημάτων και από φορείς και ινστιτούτα και την τελική απόφαση να λαμβάνεται από το υπουργείο Εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι με τον νόμο 4093 (δεύτερο μνημόνιο) πάγωσαν οι προσαυξήσεις στον κατώτατο μισθό λόγω προϋπηρεσίας, οι λεγόμενες δηλαδή «τριετίες», μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω από 10%, με αποτέλεσμα να σταματήσει η εξέλιξή τους τον Φεβρουάριο του 2012. Αυτό σημαίνει ότι αν ο αμειβόμενος με τον κατώτατο μισθό είχε προλάβει μέχρι 14/2/2012 να κατοχυρώσει έστω την πρώτη τριετία, εξακολουθεί να παίρνει την ανάλογη προσαύξηση 10%, υπολογιζόμενη επί του εκάστοτε βασικού μισθού. Ωστόσο δεν μπορεί να διεκδικήσει προσαύξηση για προϋπηρεσία που συμπληρώνεται από τον Φεβρουάριο του 2012 και μετά. Και αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν μετά τον Φεβρουάριο του 2012 έχασαν το δικαίωμα της προσαύξησης του μισθού τους λόγω προϋπηρεσίας, με αποτέλεσμα μέχρι και σήμερα να αρκούνται στον κατώτατο μισθό, ο οποίος καταβάλλεται ως «μοναδιαία αξία», χωρίς να προσμετρώνται σε αυτόν τα χρόνια προϋπηρεσίας.

Έτσι, από την 1η Μαΐου 2022 και εφεξής, μετά και την τελευταία αύξηση στον κατώτατο μισθό, εάν κάποιος που αμείβεται με τις κατώτατες αποδοχές, το 2012 είχε συμπληρώσει έως και 3 χρόνια προϋπηρεσία, λαμβάνει πλέον 713 ευρώ. Εάν, το 2012, η προϋπηρεσία του ήταν από 3 έως 6 χρόνια, τότε πλέον λαμβάνει μισθό 784,3 ευρώ, εάν, πάντα το 2012, είχε προϋπηρεσία από 6 έως 9 χρόνια, τότε ο μισθός του έχει διαμορφωθεί στα 855,6 ευρώ και, τέλος, εάν είχε προϋπηρεσία άνω των 9 ετών, ο μισθός του είναι στα 926,9 ευρώ.

Αν και στις αρχές του 2022, και πριν η ενεργειακή κρίση χτυπήσει την πόρτα των ελληνικών νοικοκυριών, είχαν αρχίσει να διαφαίνονται οι προϋποθέσεις για «ξεπάγωμα» των τριετιών για τους κατώτατους μισθούς, πλέον, το μέγεθος των συνεπειών της στην εγχώρια οικονομία δεν αφήνει και πολλά περιθώρια. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι κυρίως οι χαμηλόμισθοι έχουν δεχθεί τη μεγαλύτερη πίεση στα εισοδήματά τους.

