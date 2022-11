Life

“Το Πρωινό” - Γιώργος Πατούλης: Η αντίδραση στην υποψηφιότητα της Μαρίνας Πατούλη στις αυτοδιοικητικές εκλογές

Η Μαρίνα Πατούλη ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει το Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης. Πώς σχολιάζει την απόφασή της ο πρώην σύζυγός της Γιώργος Πατούλης.

Η Μαρίνα Πατούλη ανακοίνωσε την απόφασή της να «κατέβει» στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές ως υποψήφια δήμαρχος Λυκόβρυσης- Πεύκης.

Την πρώτη αντίδραση του πρώην σύζυγου της και περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργου Πατούλη κατέγραψε κάμερα της εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό".

Υπενθυμίζετια ότι στις προηγούμενες εκλογές η κ. Πατούλη εξελέγη δημοτική σύμβουλος του δήμου Αμαρουσίου.

Στο παρελθόν η Μαρίνα Πατούλη έχει διατελέσει πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Περιβάλλον – Αθλητισμός – Πολιτισμός του δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης. Ερωτηθείσα για την επιλογή της στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 να είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος στον δήμο Αμαρουσίου, απάντησε ότι τότε ο δήμαρχος Λυβόβρυσης- Πεύκης διεκδικούσε την επανεκλογή του.

