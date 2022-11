Κακοκαιρία “Ariel”: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επικίνδυνα φαινόμενα

Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ. Πότε και ποιες περιοχές θα "χτυπήσει" η κακοκαιρία.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ. Το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που θα πλήξει την χώρα έχει ονομαστεί "Ariel".

Η κακοκαιρία που οφείλεται σε βαρομετρικό χαμηλό στη νότια Ιταλία, κινείται ανατολικά βορειοανατολικά και προβλέπεται να προκαλέσει επιδείνωση του καιρού με κύρια χαρακτηριστικά τα τοπικά μεγάλα ύψη βροχής, τις μεγάλες ραγδαιότητες βροχόπτωσης, τη μεγάλη συχνότητα κεραυνών στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα και τους θυελλώδεις νοτιάδες 7 με 8 μποφόρ.

Η κακοκαιρία θα διαρκέσει από σήμερα τη νύχτα (Τρίτη 29-11-2022) έως και τις βραδινές ώρες της Πέμπτης (01-12-2022).

Σημειώνεται ότι τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και στα βορειότερα τμήματα της Θεσσαλίας.

Πιο αναλυτικά :

Α. Από το βράδυ της Τρίτης (29-11-2022) και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης (01-12-2022) θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τη δυτική Κρήτη.

Β α) Από το πρωί της Τετάρτης (30-12-2022) μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης (01-12-2022) θα επηρεαστούν το βόρειο Ιόνιο, η δυτική Στερεά, η Ήπειρος, η Κρήτη (κυρίως η δυτική και η νότια), και βαθμιαία η υπόλοιπη Πελοπόννησος, η ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), η κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, οι Κυκλάδες, η Εύβοια και οι Σποράδες.

β) Από το μεσημέρι της Τετάρτης (30-12-2022) μέχρι το βράδυ της Πέμπτης(01-12-2022) θα επηρεαστούν η ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Από το απόγευμα της Πέμπτης (01-12-2022) μέχρι το βράδυ θα επηρεαστεί και η Θράκη.

Γ. Από το απόγευμα της Πέμπτης (01-11-2022) τα ισχυρά φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση στις περισσότερες περιοχές, αλλά θα συνεχίσουν να επηρεάζουν με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι και το βράδυ τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

