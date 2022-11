Αθλητικά

Οπαδική βία με ανάπηρο αστυνομικό: Στη φυλακή τέσσερις νεαροί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένοχοι τέσσεριος νεαροί που άφησαν ανάπηρο αστυνομικό. Η συγγνώμη στο θύμα και οι ποινές που τους επιβλήθηκαν. Το χρονικό της αιματηρής επίθεσης.

Στις φυλακές οδηγούνται τέσσερις νεαροί που κατηγορούνταν για αιματηρό επεισόδιο, με οπαδικά χαρακτηριστικά, τον Μάρτιο του 2015, στις Σέρρες, που είχε ως αποτέλεσμα να καθηλωθεί σε αναπηρικό καροτσάκι αστυνομικός, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας και να τραυματιστεί σοβαρά ο φίλος του.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, εξετάζοντας την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, τους έκρινε ένοχους για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και συμπλοκή, με αναγνώριση ελαφρυντικού μετέπειτα καλής συμπεριφοράς, επιβάλλοντας στον καθένα, συνολική ποινή κάθειρξης 8 ετών και 4 μηνών. Πρωτόδικα είχαν καταδικαστεί, κατά περίπτωση, σε ποινές κάθειρξης 13,5 και 14 ετών, αλλά είχαν αφεθεί ελεύθεροι με όρους ενόψει του Εφετείου.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο παθόντες περνούσαν έξω από σύνδεσμο οπαδών στη διάρκεια νυχτερινής τους βόλτας για διασκέδαση. Φτάνοντας στο σημείο, φώναξαν κάποια συνθήματα υπέρ άλλης ομάδας, χτυπώντας παράλληλα την πόρτα του συνδέσμου. Στο άκουσμα των συνθημάτων, οι τέσσερις κατηγορούμενοι (28 έως 32 ετών σήμερα) που βρίσκονταν μέσα στον σύνδεσμο πετάχτηκαν έξω, τους ακολούθησαν και τους ξυλοκόπησαν άγρια με ξύλινα στειλιάρια, γροθιές και κλωτσιές, αφήνοντάς τους αιμόφυρτους στον δρόμο.

Καθισμένος στο αναπηρικό καροτσάκι, ο 40χρονος, πρώην αστυνομικός, δεν ήταν σε θέση να εξεταστεί από το Δικαστήριο, λόγω της σχεδόν ολικής αναπηρίας που υπέστη από τα βαρύτατα χτυπήματα. Από την πλευρά του, ο φίλος του ανέφερε πως εκείνο το βράδυ είχαν καταναλώσει αλκοόλ και ήταν σε εύθυμη κατάσταση, όχι όμως μεθυσμένοι. «Όλα έγιναν σε κλάσματα δευτερολέπτου. Δεν πρόλαβα να αντιδράσω. Ήταν τόσο δυνατή η ξυλιά, που άρχισα να ζαλίζομαι. Κάθισα στον δρόμο. Σήκωσα τα χέρια μου για να καλύψω το κεφάλι μου και δέχθηκε νέα χτυπήματα», σημείωσε, ενώ περιέγραψε τα κατάγματα που υπέστη. «Έκανα να δουλέψω δύο χρόνια και η όρασή μου υπέστη βλάβες», συμπλήρωσε.

Στις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι ζήτησαν συγγνώμη από τα θύματα, ενώ ανέφεραν ότι δεν επιδίωξαν αυτό το αποτέλεσμα. «Κάναμε μεγάλη ανοησία και μετανιώσαμε» απολογήθηκε χαρακτηριστικά ένας εξ αυτών. Σε μία αποστροφή του λόγου του και ερωτηθείς σχετικά από την εισαγγελέα της έδρας, ο ίδιος αναφέρθηκε στην αντιπαλότητα των δύο ομάδων (αυτής που υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι και της αντίστοιχης των παθόντων), σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως περιστατικά βίας σαν το επίδικο «συμβαίνουν μεταξύ των δύο αυτών συλλόγων».

«Η σφοδρότητα των χτυπημάτων ήταν τέτοια που όχι μόνο επιδίωξαν τη βαριά σωματική βλάβη των θυμάτων, αλλά ενδεχομένως και την απώλεια της ζωής τους», είπε στην αγόρευσή της η εισαγγελέας της έδρας και πρόσθεσε: «Είναι λυπηρό να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά βίας και δη οπαδικής βίας, με καταστροφικά αποτελέσματα...».

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Ariel”: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επικίνδυνα φαινόμενα

Μουντιάλ 2022: οι μεταδόσεις της Τρίτης σε ΑΝΤ1, ANT1+ και Antenna.gr

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Ο “αντιφατικός” Ερμής και οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)