Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Το α' μέρος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Τρίτης

Πώς αξιολογούν το κυβερνητικό έργο οι πολίτες, τι είδους κυβέρνηση προτιμούν να αναδειχθεί μετά τις εκλογές, ποια είναι η διαφορά των δύο μεγάλων κομμάτων στην πρόθεση ψήφου.



Απόψε, Τρίτη 29 Νοεμβρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 19:00 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, θα παρουσιαστεί το Α’ μέρος της μεγάλης μηνιαίας δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1.

Πώς αξιολογούν το κυβερνητικό έργο οι πολίτες;

Τι είδους κυβέρνηση προτιμούν να αναδειχθεί μετά τις εκλογές;

Ποια είναι η διαφορά των δύο μεγάλων κομμάτων στην πρόθεση ψήφου;

Ποιοι κερδίζουν και ποιοι σημειώνουν απώλειες;

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης.

