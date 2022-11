Πολιτική

Μεταναστευτικό: Επέστρεψαν στην πατρίδα τους δεκάδες μετανάστες

Πτήση επιστροφής 86 Πακιστανών στη χώρα καταγωγής τους. Η χώρα μας ενισχύει τις απελάσεις, εθελοντικές και αναγκαστικές, δήλωσε ο Νότης Μηταράκης.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» πτήση τσάρτερ του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΙΟΜ Greece) επιστρέφοντας με ασφάλεια και αξιοπρέπεια 86 υπηκόους Πακιστάν στην πατρίδα τους, στο πλαίσιο του προγράμματος των υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών και επανένταξης (AVRR). Από την έναρξη του τρέχοντος έργου τον Σεπτέμβρη του 2019, περισσότεροι από 9.020 μετανάστες έχουν επιστρέψει με ασφάλεια στη χώρα τους.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης βρέθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» όπου δήλωσε πως «η χώρα μας ενισχύει τις απελάσεις, εθελοντικές και αναγκαστικές», ενώ υπενθύμισε ότι η Ελλάδα κατέληξε χθες σε συμφωνία με τον Frontex για να ενισχύσει, ακόμη περισσότερο, την οργάνωση και τις υποδομές για τις εθελοντικές επιστροφές.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από Ευρωπαϊκά Ταμεία (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης) και κατά 25% από εθνικά Ταμεία και υλοποιείται από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και την Ελληνική Αστυνομία.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης έκανε την παρακάτω δήλωση:



«Άλλοι 86 παράτυποι μετανάστες υπήκοοι Πακιστάν γυρίζουν σήμερα στον τόπο τους. Η χώρα μας ενισχύει τις απελάσεις, εθελοντικές και αναγκαστικές. Φέτος βλέπουμε έναν διψήφιο αριθμό αύξησης συνεργαζόμενοι με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και εχθές καταλήγοντας σε μία συμφωνία με τον Frontex να ενισχύσει, ακόμη περισσότερο, την οργάνωση και τις υποδομές για τις εθελοντικές επιστροφές.

Η χώρα μας εφαρμόζει μία αυστηρή, αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, και την τελευταία τριετία έχουν φύγει από τη χώρα μας περισσότεροι παράτυποι μετανάστες απ’ ότι έχουν φτάσει».





