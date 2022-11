Υγεία - Περιβάλλον

Δομή ΑμεΑ στην Θεσσαλονίκη: Δίωξη σε υπάλληλο για τον θάνατο 21χρονου

Kακουργηματική δίωξη σε υπάλληλο - φροντιστή για τον θάνατο του 21χρονου ΑμεΑ. Για ποιο αδίκημα κατηγορείται.

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για τον θάνατο 21χρονου σε Δομή Φροντίδας και Προστασίας Παιδιών με Αναπηρία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πριν ακριβώς από έναν χρόνο, άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, κατά υπαλλήλου - φροντιστή της Δομής.

Η δίωξη αφορά το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης αδύναμου ατόμου, για την οποία ο κατηγορούμενος θα κληθεί να απολογηθεί το επόμενο διάστημα ενώπιον ανακριτή. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, την οποία είχαν προκαλέσει αλλεπάλληλες μηνύσεις και αναφορές, μεταξύ αυτών και των γονιών του 21χρονου, ο υπάλληλος είχε αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση με τον θάνατο του περιθαλπόμενου.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για τη Δομή όπου διενεργήθηκε έλεγχος από κλιμάκιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), κατά τον οποίο διαπιστώθηκε σωρεία παραλείψεων και παρατυπιών στη λειτουργία της, με αποτέλεσμα να ζητηθεί (και να γίνει δεκτή) η παραίτηση του συνόλου των μελών της διοίκησης της Δομής, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία της έρευνας.

Το περιστατικό με του άτυχου νέου περιλαμβάνεται στην έκθεση ελέγχου που συνέταξε η ΕΑΔ και διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για να αξιολογηθεί ποινικά.

Κατά πληροφορίες, αξιολογώντας τα ευρήματα της δικογραφίας για τον θάνατο του νεαρού, ο ανακριτής δεν αποκλείεται να διερευνήσει τυχόν εμπλοκή και ποινικές ευθύνες άλλων προσώπων από τη Δομή.

Ο 25χρονος είχε χάσει τη ζωή του ένα 24ωρο αφότου διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης κι ύστερα από ξυλοδαρμό που φέρεται να υπέστη. Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα που είχαν γίνει γνωστά τότε, ο θάνατός του αποδόθηκε σε εγκεφαλική αιμορραγία και ισχαιμία μυοκαρδίου.

