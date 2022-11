Πολιτική

Τσίπρας: Παράγοντας πολιτικής αστάθειας ο Μητσοτάκης, να ορίσει εκλογές

Την άμεση προκήρυξη των εκλογών ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εξαπολύοντας "πυρά" στον Πρωθυπουργό.



Την άμεση προκήρυξη των εκλογών για να αποφευχθεί η «διαρκής πολιτική αβεβαιότητα» ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σήμερα στο συνέδριο της Ναυτεμπορικής με τίτλο: «Ελληνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα: Προκλήσεις και Ευκαιρίες σε ένα απρόβλεπτο μέλλον». Ο Αλ. Τσίπρας παρομοίωσε την τρέχουσα περίοδο με «τις τελευταίες μέρες της Πομπηίας», τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη για «πολιτική αλλαγή» και ένα «νέο σχέδιο» για την αποκατάσταση της «πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ξεκίνησε την ομιλία του επικρίνοντας την προσπάθεια «ωραιοποίησης» από στελέχη της κυβέρνησης της οικονομικής «πραγματικότητας» που βιώνει ο μέσος πολίτης.

«Η πανδημία και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχουν την επίδραση ενός big bang στην παγκόσμια κοινότητα και τη διεθνή οικονομία», υπογράμμισε, επισημαίνοντας πως σε αντίθεση με την ελληνική κυβέρνηση, η συντριπτική πλειονότητα των χωρών της Ευρώπης ακολούθησαν έναν άλλο δρόμο, που περιλαμβάνει «κρατικοποιήσεις στην ενέργεια, παρεμβάσεις στον κατώτατο μισθό, ενεργοποίηση των μηχανισμών ελέγχου και συγκράτησης των τιμών». «Η Ελλάδα όμως δεν βρίσκεται σε αυτή τη λογική. Στην Ελλάδα εν μέσω της ενεργειακής κρίσης η κυβέρνηση έσπευσε να ιδιωτικοποιήσει περαιτέρω ΔΕΗ», είπε και στηλίτευσε τη «δογματική» λογική της να αφήνει την αγορά χωρίς καμία ρύθμιση.

«Μας απαντάνε: μα η ακρίβεια είναι εισαγόμενη. Ναι, αλλά η αισχροκέρδεια δεν είναι καθόλου εισαγόμενη. Η αισχροκέρδεια είναι made in Greece. Και αποτελεί γέννημα θρέμμα των επιλογών της κυβέρνησης Μητσοτάκη», δήλωσε ο Αλ. Τσίπρας, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση και στις πολιτικές της επιλογές με τις οποίες κατάφερε να «βαθύνει την κρίση», να γίνει η χώρα «πρωταθλήτρια στην ακρίβεια» αλλά και «να διογκώσει ακόμα περισσότερο δομικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, όπως οι ανισότητες».

Εξάλλου, ο Αλ. Τσίπρας προειδοποίησε για μια «νέα κρίση χρέους», που «απειλεί ξανά την ελληνική οικονομία», όχι του δημόσιου, αλλά του ιδιωτικού. Όπως είπε, «η μισή Ελλάδα χρωστάει και η περιβόητη μεσαία τάξη που δήθεν θα έβλεπε μια καλύτερη μέρα, είναι χρεωμένη μέχρι το λαιμό», κάνοντας λόγο για τεράστιες οφειλές «σε τράπεζες, σε funds, στην εφορία και στον ΕΦΚΑ».

Παράλληλα επέκρινε τα «ρεκόρ εικοσαετίας» σε κέρδη των εισηγμένων εταιριών αλλά και των τραπεζών «που ενώ έχουν σφαλίσει την κάνουλα της ρευστότητας στη συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων, φέτος εμφανίζουν κέρδη μεσοσταθμικά ένα δισ. η κάθε μία». Διερωτήθηκε, στη συνέχεια, «αν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να τους παρακολουθεί και να χειροκροτεί» για να απαντήσει πως η ίδια «αισχροκέρδεια» συμβαίνει και στα δημόσια έσοδα από το κράτος.

Ο Αλ. Τσίπρας έκανε λόγο, μάλιστα, για «γιγαντιαία και άδικη αναδιανομή του εισοδήματος και του πλούτου», από τους «πολλούς» στους «ισχυρούς», «μέσα από την υψηλή έμμεση φορολογία και την αισχροκέρδεια στους λογαριασμούς του ρεύματος».

«Η Ελλάδα είναι σήμερα μια χώρα άδικη για τους πολλούς, αλλά και χωρίς βιώσιμη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική», συνέχισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υποστηρίζοντας πως η χώρα είναι «πολύ πιο ευάλωτη σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς στις εξωγενείς διαταραχές προστίθενται τα αποτελέσματα των κυβερνητικών επιλογών που μεγεθύνουν αντί να αμβλύνουν τις χρόνιες παθογένειες της οικονομίας».

«Εδώ λοιπόν είναι που η δημοκρατία έρχεται να σώσει και την οικονομία», δήλωσε και συμπλήρωσε: «Σταθερότητα και αντιδημοκρατικές συμπεριφορές, σταθερότητα και ασέλγεια στους θεσμούς, σταθερότητα και υποτίμηση της δημοκρατίας δε μπορεί να υπάρξει».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αλ. Τσίπρας έστρεψε τα βέλη του και πάλι στον πρωθυπουργό, χαρακτηρίζοντάς τον «παράγοντα πολιτικής αστάθειας» και στηλίτευσε την «άρνησή» του «να προσέλθει στη Βουλή για να δώσει απαντήσεις θεσμικά» στις ερωτήσεις που του έχει καταθέσει, αντί να «περιφέρεται σε προστατευμένες κομματικές εκδηλώσεις και να λέει ότι "μυρίζει εκλογές"».

«Ο πρωθυπουργός δεν μυρίζει εκλογές, τις προκηρύσσει. Αν υπάρχει ανάγκη να πάμε σε εκλογές, πρέπει να πάμε σε εκλογές», είπε, εκφράζοντας την άποψη πως αυτό θα «ήταν η καλύτερη δυνατή εξέλιξη και για την οικονομία, και για τη Δημοκρατία και για τον τόπο». «Να ορίσει την ημερομηνία της εκλογικής αναμέτρησης. Και να μην αφήνει τον τόπο σε μια διαρκή πολιτική αβεβαιότητα με τη δική του παρουσία στο ρόλο του πρωθυπουργού με ημερομηνία λήξης», πρόσθεσε ο Αλ. Τσίπρας και συμπλήρωσε: «Η πολιτική αλλαγή σήμερα είναι μια αναγκαιότητα και για να επανέλθουμε στη θεσμική ομαλότητα, για να αποκατασταθεί η δημοκρατική λειτουργία και το κράτος δικαίου, μετά από όσα έχουν συμβεί. Αλλά και για να αποκατασταθεί η πολιτική σταθερότητα που αποτελεί προϋπόθεση της οικονομικής σταθερότητας».

Επιπλέον, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε την ανάγκη για «ένα νέο σχέδιο», ένα «άλλο σχέδιο» προκειμένου «να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες του σήμερα και να οργανώσουμε τις δυνατότητες του αύριο». Αναλύοντας τους στόχους της «προοδευτικής και αποτελεσματικής πολιτικής κατά της ακρίβειας» που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είπε πως πρέπει να υπάρξει παρέμβαση του κράτους στην λειτουργία των αγορών, «ώστε να εξαφανιστεί η αισχροκέρδεια και ο υπερβάλλων εγχώριος πληθωρισμός», επαναφορά του δημόσιου χαρακτήρα των εταιρειών κοινής ωφέλειας και προώθηση «αναδιανεμητικών μηχανισμών», «φορολογώντας τα υπερκέρδη ώστε να στηρίζει με δημοσιονομικά μέτρα τα νοικοκυριά και τους πλέον αδύναμους».

Σε ό,τι δε αφορά το ιδιωτικό χρέος, το οποίο χαρακτήρισε «ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας», το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη διευκόλυνση των οφειλετών περιλαμβάνει τη ρύθμιση χρεών σε 120 δόσεις με κούρεμα οφειλής και στηρίζεται επίσης σε τρεις πυλώνες: «Έναν για τις επιχειρήσεις, έναν για τα φυσικά πρόσωπα και τα νοικοκυριά και έναν για τις οφειλές προς το ευρύτερο Δημόσιο».

«Τα άμεσα μέτρα και η ανακούφιση από τις συνέπειες της σημερινής κρίσης, πιστεύω ότι αποτελούν εκτός από έκτακτη ανάγκη, και την υγιή βάση ενός συνολικού πλαισίου μετασχηματισμού του παραγωγικού μοντέλου σε προοδευτική κατεύθυνση σε μεσο-μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που είναι εξίσου αναγκαία για την προοπτική της οικονομίας μας», σημείωσε ο Αλ. Τσίπρας, συνοψίζοντας πως «η χώρα πάνω απ' όλα σήμερα έχει ανάγκη από ασφάλεια και δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη παντού».

«Τα όσα δυσώδη βγαίνουν στο φως τις τελευταίες εβδομάδες, δείχνουν ότι μάλλον ζούμε τις τελευταίες μέρες της Πομπηίας», δήλωσε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «στην αρχή έμοιαζε απλά δογματική αλλά εν τέλει φάνηκε επικίνδυνη ακόμα και για την ίδια τη δημοκρατία». «Επιστράτευσε άθλια μέσα γιατί ήταν ίσως ο μόνος τρόπος να επιβάλει μια άδικη και εν τέλει άθλια πολιτική. Αυτή η σκοτεινή εποχή, σύντομα θα τελειώσει», είπε και έκανε λόγο για «καθήκον» να «βάλουμε σε τάξη το ίδιο μας το σπίτι». «Να αποκαταστήσουμε την κοινωνική συνοχή, να απελευθερώσουμε τη δυναμική της οικονομίας μας, να χτίσουμε ένα ισχυρό κράτος δικαίου με απαράβατους κανόνες και αρχές», κατέληξε.

