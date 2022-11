Πολιτική

Δένδιας: Ο αναθεωρητισμός δεν έχει θέση στον 21ο αιώνα

Μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση έδωσε ΥΠΕΞ, που βρέθηκε στη Σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι.



«Η Σύνοδος σήμερα πραγματοποιείται με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών της Σουηδίας και της Φινλανδίας, τους οποίους καλωσορίζουμε στη νατοϊκή οικογένεια», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά την άφιξή του στη Σύνοδο υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι και υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει ψηφίσει τα σχετικά πρωτόκολλα εισδοχής.

«Η ελληνική θέση στην υπουργική Σύνοδο του ΝΑΤΟ είναι σαφής», επεσήμανε ο κ. Δένδιας. «Κατ’ αρχήν, στηρίζουμε την Ουκρανία. Αλλά γενικότερα, είμαστε απέναντι σε κάθε αναθεωρητισμό. Και οι πάγιες αρχές μας είναι η τήρηση του Διεθνούς Δικαίου και η προστασία της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών.»

«Το συμπέρασμα από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι σαφές: Ο αναθεωρητισμός δεν έχει θέση στον 21ο αιώνα», τόνισε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας.

