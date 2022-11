Πολιτική

Ανδρουλάκης: δέσμη πέντε προτάσεων για την οικονομία

Τι ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Άνδρουλάκης στο Φόορυμ για την Επιχειρηματικότητα της "Ναυτεμπορικής".

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, εξέφρασε την ανησυχία του ότι το 2023 θα είναι μια ακόμα δύσκολη χρονιά για την Ελλάδα και την Ευρώπη, εξαιτίας της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία καθώς θα επιδεινώνεται η ενεργειακή κρίση και ο πληθωρισμός, ενώ και η αύξηση των επιτοκίων αναμένεται να επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη.

Μιλώντας νωρίτερα το μεσημέρι στο Φόρουμ για την Επιχειρηματικότητα που διοργάνωσε η εφημερίδα «Ναυτεμπορική», στο Ζάππειο, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι «ελλοχεύουν σημαντικοί κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το 2023, καθώς τείνουν να εξαντλήσουν τα περιθώρια στήριξης της κοινωνίας και της οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι όταν αρχίσει να μειώνεται ο πληθωρισμός, με την είσοδο της Ευρώπης στην ύφεση το 2023, η εικόνα θα αρχίσει να αλλάζει ραγδαία». Tόνισε μάλιστα πώς «προσωπική μου επιλογή και επιλογή του ΠΑΣΟΚ είναι να λέμε πράγματα ρεαλιστικά που συμβαίνουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να φτάσουμε σε μια κανονική, θεσμική και οικονομική ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Γιατί ο ελληνικός λαός πραγματικά αξίζει πολύ περισσότερα από αυτά που λαμβάνει από το εγχώριο πολιτικό σύστημα. Θα βιώσουμε μια κρίσιμη εκλογική χρονιά, που θα δοκιμάσει τις αντοχές και την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος».

Για να αντιμετωπιστούν οι πηγές ανησυχίας στη νέα χρονιά, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, τόνισε ο πρόεδρός του, προτείνει μια δέσμη μέτρων προς πέντε βασικές κατευθύνσεις.

«Πρώτον: Την ανακατεύθυνση των πόρων του προϋπολογισμού, με στόχευση στην ουσιαστική στήριξη των νοικοκυριών. Με μόνιμες και όχι εφήμερες παρεμβάσεις που προσδιορίζονται από τον εκάστοτε εκλογικό κύκλο.

«Δεύτερον: Δυστυχώς το Ταμείο Ανάκαμψης δεν αξιοποιήθηκε για να ακουμπήσει πάνω σε υπαρκτά προβλήματα της κοινωνίας όπως είναι η Υγεία, όπου οι Έλληνες είναι τρίτοι πανευρωπαϊκά στις ιδιωτικές δαπάνες, ή όπως είναι η κοινωνική κατοικία. Το πρόγραμμα, που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, είναι ένα πρόγραμμα real estate...

Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι και Ταμείο Ανθεκτικότητας. Δεν δίνουμε σημασία στη δεύτερη λέξη. Η Ευρώπη δίνει αυτά τα χρήματα ώστε να δημιουργήσουμε ανθεκτική οικονομία και ανθεκτική κοινωνία απέναντι σε όλες αυτές τις αναταράξεις. Το Ταμείο δεν αξιοποιήθηκε ούτε στα ενεργειακά ζητήματα, κατ' αυτόν τον τρόπο».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην έλλειψη δίκτυου χαμηλής διασυνδεσιμότητας καθώς, όπως είπε, δεν μπορεί η πράσινη μετάβαση να γίνει με δημοκρατικά κοινωνικούς όρους ώστε νοικοκυριά να έχουν μαζικά αποκτήσει φωτοβολταϊκά στις στέγες και να δημιουργηθούν χιλιάδες ενεργειακές κοινότητες κτηνοτρόφων, αγροτών, μεταποιητών. Ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε έντονα την απόφαση του υπουργού Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, στις 12 Αυγούστου σύμφωνα με την οποία, όπως υποστήριξε, «ο εναπομείνας λίγος χώρος του δικτύου θα δοθεί με πελατειακούς όρους σε ισχυρά συμφέροντα υπονομεύοντας τη δίκαιη μετάβαση».

Ως τρίτο μέτρο σημείωσε την έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των ηλεκτροπαραγωγών τονίζοντας ότι «ο μηχανισμός της κυβέρνησης είναι ατελέσφορος. Τον Οκτώβριο μόνο, οι προμηθευτές αγόρασαν το ρεύμα 233 ευρώ/MWh στην πανάκριβη ελληνική χονδρεμπορική, που σημειωτέον τον Οκτώβριο ήταν πρώτη στην Ευρώπη, και πούλησαν κοντά στα 600 ευρώ. Δηλαδή, σε υπερδιπλάσια τιμή από την αγορά κερδίζοντας μόνο για ένα μήνα τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ.

Δεν συνέβη μόνο τον Οκτώβριο. Τι έγινε τον Σεπτέμβριο; Από 433 ευρώ στα 800 ευρώ/MWh. Δεν αποδεικνύεται καθ' αυτόν τον τρόπο ότι ο μηχανισμός δεν λειτουργεί και ότι δίνει λίγα στους ευάλωτους και πολλά στους παραγωγούς και στους προμηθευτές μέσα από το στρεβλό μοντέλο των επιδοτήσεων;».

Τέταρτον, κατά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, χρειάζονται ρυθμιστικές παρεμβάσεις για την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών όπου παρατήρησε πως εδώ και πολλές δεκαετίες, οι τιμές των τροφίμων και των άλλων βασικών ειδών νοικοκυριού δεν ήταν ποτέ αντίστοιχες με την αγοραστική δύναμη των κατοίκων της χώρας.

Επισήμανε στο σημείο αυτό τη μεγάλη εξάρτηση της Ελλάδας από τις εισαγωγές σε πρώτες ύλες και τελικά προϊόντα και τα αρκετά «γκρίζα» σημεία στις σχέσεις λιανεμπόρων και προμηθευτών που εξακολουθούν να υπάρχουν, παρά τις κατά καιρούς επισημάνσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των εξαγγελιών των κυβερνήσεων περί νομοθεσίας για «καθαρές» τιμές, τα οποία, όπως είπε, αποτελούν τις κύριες εγγενείς αιτίες για το διαχρονικό φαινόμενο της ακρίβειας στη χώρα μας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι για να μπορέσει η οικονομία και η κοινωνία να απαλλαγούν από τον βραχνά της αύξησης του κόστους δανεισμού και των κόκκινων δανείων χρειάζονται τολμηρές παρεμβάσεις και όχι ευχολόγια. Απαρίθμησε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τους δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου, για την παροχή δυνατότητας επαναγοράς του δανείου από το δανειολήπτη, πριν ακόμη φύγει το δάνειό του από την τράπεζα και πάει σε Fund.

«Από τις πολιτικές της κυβέρνησης, μόνο οι τράπεζες απαλλάχθηκαν από τα κόκκινα δάνεια και όχι οι πολίτες -όπως επαίρεται η κυβέρνηση- αφού το χρέος τους παραμένει. Δυστυχώς, το κυβερνητικό πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΗΣ, υλοποιήθηκε μόνο και μόνο για να βοηθήσει λογιστικά τις τράπεζες. Βασίστηκε -κατά βάση- στις ρευστοποιήσεις και τους πλειστηριασμούς και όχι στις βιώσιμες ρυθμίσεις.

Η κυβέρνηση, λοιπόν, οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της. Να νομοθετήσει την επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δανείων ευάλωτων νοικοκυριών, όσο διαρκούν οι επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων.

Και φυσικά, εφόσον το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αναγκάστηκε να επικαλεστεί το παράδειγμα της ισπανικής κυβέρνησης, τον καλούμε να το υλοποιήσει ολόκληρο, φορολογώντας με έκτακτη εισφορά 4,8% τα υπερκέρδη των τραπεζών από το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ των επιτοκίων καταθέσεων και των επιτοκίων χορηγήσεων - που στην Ελλάδα είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρωζώνη. Με τέτοιου είδους πολιτικές επιλογές, μπορεί η κοινωνία και η οικονομία να σταθούν όρθιες και κατ' επέκταση, να εμπεδωθεί το απαραίτητο κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ πολίτη και πολιτικής», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

