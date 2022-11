Οικονομία

“Κιβωτός του Κόσμου”: Μεγάλο ποσό σε χρηματοκιβώτιο στον Κολωνό

Τα ποσά που εντοπίστηκαν σε τράπεζες και χρηματοκιβώτια και η πορεία των ερευνών.

Χρηματικό ύψους 300.000 ευρώ εντόπισαν οι Αρχές σε χρηματοκιβώτιο στη δομή της Κιβωτού του Κόσμου, κατά τις έρευνες που έγιναν χθες στη συγκεκριμένη δομή, καθώς και σε δομή της Ραφήνας.

Έρευνες έγιναν και στο σπίτι του πατέρα Αντώνιου και της πρεσβυτέρας, όπου και εντοπίστηκαν αντικείμενα που εξυπηρετούν την αστυνομική έρευνα.

Η Οικονομική Αστυνομία έχει αποστείλει στον αρμόδιο Εισαγγελέα το υλικό από τις έρευνες ήδη και μεταξύ των σεναρίων που θα εξεταστούν είναι το αν πρόκειται για χρηματικό ποσό που αφαιρέθηκε από την τραπεζική θυρίδα πριν από εννέα ημέρες.

Το ζεύγος διέθετε τουλάχιστον δύο θυρίδες σε τράπεζες, η μία εκ των οποίων άδειασε στις 22 Νοεμβρίου.

Σε κάθε περίπτωση, στους λογαριασμούς της Κιβωτού υπήρχαν περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν αποκλείεται να αυξηθεί κατά τη διάρκεια των ερευνών, αφού οι Αρχές αναμένουν απαντήσεις και από άλλα τραπεζικά ιδρύματα.

Βρέθηκαν, επίσης, 400.000 ευρώ στο όνομα του ζευγαριού σύμφωνα με ενημέρωση από δύο τράπεζες, ενώ αναμένονται απαντήσεις και από άλλες τράπεζες.

Η Οικονομική Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες σε ακίνητα που συνδέονται με την Κιβωτό του Κόσμου. Ο αρμόδιος Εισαγγελέας από τη Δευτέρα (28/11) έχει ανάψει το πράσινο φως για εκτεταμένες έρευνες.

Κάποια άλλη έρευνα δεν υπάρχει στον «ορίζοντα», εκτός και αν προκύψουν νέα στοιχεία.

Σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία αναφέρει:

«Από την Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας υποβλήθηκε σήμερα, Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε από έρευνες, οι οποίες διενεργήθηκαν σε κεντρικά γραφεία και δομές φιλοξενίας που διατηρεί η εν λόγω ΜΚΟ σε Αθήνα, Βόλο, Ιωάννινα, Χίο και Καλαμάτα, καθώς και σε οικία, όπως επίσης και από την διενεργηθείσα αλληλογραφία, προς ενημέρωση και αξιολόγηση των στοιχείων».?

