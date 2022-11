Κοινωνία

Συμμορία “σιδέρωσε” και βασάνισε άνδρα για να του αποσπάσει χρήματα

Οι εφιαλτικές στιγμές που βίωσε ο άτυχος άνδρας, αναβίωσαν στο δικαστήριο.

Αναβίωσε στο δικαστήριο, η φρικτή υπόθεση με τον βασανισμό και ξυλοδαρμό ενός Πακιστανού εργάτη, από το 2015, σε βάρος του Πακιστανού εργάτη θερμοκηπίου στην περιοχή του Μαραθώνα.

Κατηγορούμενοι, δύο Ινδοί, που ξεγύμνωσαν τον Πακιστανό εργάτη τον έδεσαν χειροπόδαρα, τον έσπασαν στο ξύλο και στη συνέχεια τον «σιδέρωσαν» για να του ληστέψουν 4.300 ευρώ.

Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών που εκδίκασε την υπόθεση, έκρινε αθώο τον έναν από τους δύο κατηγορούμενους ενώ ο δεύτερος, καλείται να εκτίσει πολλά χρόνια κάθειρξης για όσα διέπραξε.

«Αποδείχθηκε η αθώωση του εντολέα μου. Τα αποδεικτικά στοιχεία της ενοχής του ήταν μηδενικά, ενώ η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του ήταν υπερβολική» επισημαίνει στο protothema.gr ο δικηγόρος του κατηγορούμενου που απαλλάχθηκε των κατηγοριών, κ. Ιωάννης Μπαρκαγιάννης.

Ο χρόνος στη δικαστική αίθουσα, όπου εκδικάστηκε σε πρώτο βαθμό η υπόθεση, γύρισε στις αρχές της περασμένης εβδομάδας στο 2015. Αν και η πράξη είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο του 2015, εντούτοις κατέληξε την περασμένη εβδομάδα να εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό. Η κατάθεση του 45χρονου- τότε - θύματος στο Τμήμα Ασφαλείας Μαραθώνα είναι συγκλονιστική: «Μένω στον Μαραθώνα Αττικής στην περιοχή Βρανά σε ένα δωμάτιο δίπλα στο θερμοκήπιο που δουλεύω. Την 1.2.2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00, δύο άτομα με μαύρες κουκούλες στο πρόσωπο και μαύρα ρούχα, ο ένας ψηλός και εύσωμος και ο άλλος κοντός και εύσωμος μάλλον, Πακιστανοί ή Ινδοί, μπήκαν στο δωμάτιο από την πόρτα που ήταν ξεκλείδωτη και μου είπαν που έχω τα χρήματα, το διαβατήριο. Στη συνέχεια με κρατούσαν με τη βια, με χτύπησαν στο πρόσωπο και το κεφάλι με σωλήνα, μου δέσανε τα χέρια πίσω μες ταινία, μου φόρεσαν την κουκούλα της μπλούζας και την έδεσαν και αυτή με ταινία στο πρόσωπο μου και μετά συνέχισαν να με ρωτούν που έχω τα χρήματα και το διαβατήριο και τους είπα ότι δεν έχω τίποτα».

Τον βασάνισαν και τον σιδέρωσαν

Όπως περιγράφει ο εργάτης του θερμοκηπίου για τους βασανισμούς που βίωσε: «Μετά κατάλαβα ότι στο δωμάτιο μπήκε και τρίτο άτομο και όλοι μαζί μου βγάλανε το παντελόνι, πήραν τη συσκευή που σιδερώνουμε τα ρούχα (σίδερο) και με κάψανε ψηλά στα πόδια στο πίσω μέρος και στην περιοχή της κοιλιάς και στη συνέχεια συνέχισαν να με χτυπάνε παντού με τον σωλήνα. Ψάξανε όλο το δωμάτιο και έσπασαν τα πάντα. Βρήκαν από ένα συρτάρι 4.300 ευρώ που τα είχα μαζέψει 7 μήνες από τη δουλειά μου με το υπ’ αριθμόν (αναφέρεται στον αριθμό) δελτίο αιτήσαντος ασύλου αλλοδαπού, μια συσκευή dvd πάνω στο τραπέζι και 20 δοχεία με σπόρους θερμοκηπίου».

Το θύμα κατάφερε να βγάλει την κουκούλα και να δει και τον τρίτο βασανιστή – ληστή. Ο οποίος μετά το σιδέρωμα, όπως είπε σήκωσε την κουκούλα μέχρι τη μύτη και κάπνιζε! «Κάποια στιγμή κατάφερα να βάλω το χέρι μου από πίσω και σήκωσα λίγο την κουκούλα που μου είχαν βάλει και είδα το τρίτο άτομο που φορούσε και αυτό κουκούλα, την είχε σηκώσει μέχρι τη μύτη και κάπνιζε». Στην ερώτηση των αστυνομικών αν αναγνώρισε κάποιον ανέφερε πως αναγνώρισε έναν εκ των τριών ενώ όταν ρωτήθηκε γιατί δεν πήγε κατευθείαν να καταγγείλει το συμβάν αλλά μετέβη 19 ημέρες μετά στις 20 Ιανουαρίου, είπε πως «Εκείνο το βράδυ 1.2.2015, με πήγαν οι φίλοι μου στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, ήμουν πολύ άσχημα και δεν μπορούσα να μιλήσω. Σήμερα, 20.1.2015, βγήκα από το νοσοκομείο και ήρθα κατευθείαν να σας το δηλώσω».

Η κατάθεση του εργοδότη

Την κατάσταση του Πακιστανού θύματος, περιγράφει και στην κατάθεση που έδωσε ο εργοδότης του, τον οποίο έσπευσε να ειδοποιήσει μετά την επίθεση. Οπως αναφέρει ο εργοδότης «Την 2.2.2015 και περί ώρα 00:10, έλαβα κλήση στο κινητό μου από κάποιον Πακιστανό ο οποίος δουλεύει σε διπλανό θερμοκήπιο από το δικό μου και ο οποίος μου είπε να πάω γρήγορα στο θερμοκήπιο μου γιατί άγνωστοι δράστες έχουν χτυπήσει τον υπάλληλο μου. Οταν τον είδα, ήταν χτυπημένος βαριά στο κεφάλι, είχε χάσει τις αισθήσεις του και ήταν γενικά γεμάτος αίματα στο κεφάλι και τα πόδια. Αμέσως τον πήρα με το αυτοκίνητο μου και τον μετέφερα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός που εφημέρευε. Εκεί, κατά την εξέταση, είδα ότι εκτός από βαριά τραύματα στο κεφάλι, ήταν χτυπημένος μάλλον με χατζάρες στα καλάμια των ποδιών, καμένος με ηλεκτρικό σίδερο στο πίσω μέρος της μέσης και τους γλουτούς. Αμέσως του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έγινε η εισαγωγή του στο τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής από το οποίο έλαβε εξιτήριο στις 20.2.2015».

