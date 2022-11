Κοινωνία

Διακινούσαν κοκαΐνη στο κέντρο της Αθήνας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο άτομα συνελήφθησαν κατηγορούμενα για διακίνηση ναρκωτικών στην Αθήνα.

Συνελήφθησαν χθες (28/11) στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας στην Αθήνα και στους Αγίους Αναργύρους, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 2 άτομα, μια 29χρονη και ένας 48χρονος, για κατοχή και διακίνηση-εμπορία ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και για παράβαση του νόμου περί όπλων ο τελευταίος.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ στο πλαίσιο δράσεων για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση ατόμων στην διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Μετά από έρευνα βρέθηκαν στην κατοχή τους και στα σπίτια τους και κατασχέθηκαν: 22 κιλά και 843 γραμμ. κοκαΐνης, 0,5 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, 230 ευρώ και 200 LEKE Αλβανίας, 15 κινητά τηλέφωνα, 3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, εξοπλισμός για τη διαδικασία συσκευασίας και τυποποίησης των ναρκωτικών, γεμιστήρας, κάρτες SIM. Κατασχέθηκε επίσης αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν για τις μεταφορές τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Φονική παράσυρση: σε 40χρονη μητέρα η καρδιά της άτυχης φοιτήτριας

Κορονοϊός: O “χάρτης” με τα κρούσματα της εβδομάδας

“Κιβωτός του Κόσμου”: Μεγάλο ποσό σε χρηματοκιβώτιο στον Κολωνό