Δημοσκόπηση MARC για ΑΝΤ1: η μεγαλύτερη ανησυχία και η πρόθεση ψήφου στις εκλογές

Όλα όσα έδειξε για την γνώμη και την πρόθεση των πολιτών η μεγάλη δημοσκόπηση της MARC για τον ΑΝΤ1.

Την Τρίτη 29 Νοεμβρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 19:00 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, παρουσιάστηκε το Α’ μέρος της μεγάλης μηνιαίας δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1.

Ανάμεσα στα ερωτήματα ήταν το πώς αξιολογούν το κυβερνητικό έργο οι πολίτες, τι είδους κυβέρνηση πιστεύουν ότι θα αναδειχθεί μετά τις εκλογές, η πρόθεση ψήφου, οι κερδισμένοι και οι χαμένοι στο ενδεχόμενων εκλογών.

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων, βρέθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης.

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, η ψαλίδα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στις 8 μονάδες με το κόμμα της κυβέρνησης να είναι πρώτο με 32%.

Ακόλουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,3%, το ΚΚΕ με 5,6%, η Ελληνική Λύση με 4,1% και το ΜέΡΑ25 με 3%.

Όσον αφορά το πώς βλέπουν οι ερωτώμενοι την σύνθεση της κυβέρνησης, φαίνεται πως το 47,1% πιστεύει πως η Νέα Δημοκρατία θα καταφέρει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση, με το 43,6% να πιστεύει σε συνεργασία, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ-ΜΕΡΑ25.

Όσον αφορά στο πω΄ς θα ήταν τα πράγματα αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην κυβέρνηση, μόνο το 22% πιστεύει ότι θα ήταν καλύτερα, με το 44,2% να πιστεύει πως θα ήταν χειρότερα.

Μεγάλη ανησυχία, έχουν οι πολίτες για την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις προϊόντων, με το 83% να το θέτει μεγαλύτερο ζήτημα.

Τα εθνικά θέματα και τα ελληνοτουρκικά, έρχονται δεύτερα με 43,4% και η βία-εγκληματικότητα, στην τρίτη θέση με 39 ,4%

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, βρίσκεται στην 4η θέση, με το ποσοστό όμως όσων ανησυχούν να έχει μειωθεί μέσα σε ένα μήνα κατά 10 μόνάδες, και να αγγίζει τώρα περίπου το 25%

Οι πολίτες είναι ακόμη προβληματισμένοι και ανήσυχοι, για τις παρακολουθήσεις, το μεταναστευτικό, τις φυσικές καταστροφές την πανδημία και την υπόθεση Πάτση.

Στην σύγκριση μεταξύ των δύο αρχηγών των μεγαλύτερων κομμάτων της χώρας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, στα περισσότερα ζητήματα όπως η εγκληματικότητα, διαφθορά/διαφάνεια, εμπιστοσύνη στο "τιμόνι" της χώρας και να ωφελήσει ανθρώπους σαν κι εσάς. ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ένα προβάδισμα , με τους δύο αρχηγούς να κοντράρονται στο θέμα της διαφθοράς, διαφάνειας.

Πιο δημοφιλής πολιτικός αρχηγός, παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχοντας κάσει 2 μονάδες μέσα σε έναν μήνα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να έρχεται δεύτερος με 34,3%. Ο Αλέξης Τσίπρας με 33,7% είναι τρίτος και με 28,7% ακολουθεί ο Δημήτρης Κυτσούμπας.

Θετικά και μάλλον θετικά, αξιολογεί την Κυβέρνηση το 47% σε σχέση με το 48,9 του Οκτωβρίου και τον Πρωθυπουργό το 48%.

Όσον αφορά τυην αξιολόγηση της αντιπολίτευσης, θετικά και μάλλον θετικά εκτιμά την τακτική της το 26,8%

