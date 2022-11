Υγεία - Περιβάλλον

Σαντορίνη: αερομεταφορά παιδιού που πνιγόταν από ξηρό καρπό

Αερογέφυρα ζωής για 4χρονο κοριτσάκι που στραβοκατάπιε ξηρό καρπό. Μεταφέρθηκε διασωληνωμένο σε νοσοκομείο στην Κρήτη.

Αερογέφυρα ζωής στήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης για ένα 4χρονο κοριτσάκι, το οποίο φαίνεται να στραβοκατάπιε στραγάλι και αντιμετώπισε σοβαρό αναπνευστικό πρόβλημα.

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα από την Σαντορίνη σε νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Οι γιατροί στη Σαντορίνη έκριναν τη μεταφορά του σε νοσοκομείο του Ηρακλείου αναγκαία, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Μέσα σε λίγη ώρα οι γιατροί του ΠΑΓΝΗ προχώρησαν σε χειρουργείο και αφαίρεσαν επιτυχώς το στραγάλι από το πνεύμονα του κοριτσιού.

Ευτυχώς το παιδί έχει διαφύγει το κίνδυνο και αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.

