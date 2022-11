Υγεία - Περιβάλλον

Ανεμβολίαστοι υγειονομικοί: Το πρωτόκολλο επιστροφής τους

Οι όροι βάσει των οποίων θα επιστρέψουν στις δουλειές τους οι υγειονομικοί που είχαν τεθεί σε αναστολή το προηγούμενο διάστημα. Το μήνυμα Πλεύρη.

Υπό όρους προστασίας της δημόσιας υγείας θα επιστρέψουν στις μονάδες υγείας οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί από την 1η Ιανουαρίου, μετά από την απόφαση του ΣτΕ, που έκρινε αντισυνταγματική την παράταση έως το τέλος του χρόνου, του υποχρεωτικού εμβολιασμού των εργαζομένων στην Υγεία, διότι οι αρμόδιες υπηρεσίες όφειλαν να έχουν επαναξιολογήσει την αναγκαιότητα του μέτρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός Υγείας δέχεται εισηγήσεις για την κατάρτιση ενός αυστηρού πρωτοκόλλου επιστροφής τους, με την λήψη των απαραίτητων μέτρων για να μην υπάρχει επικινδυνότητα. Μεταξύ άλλων, προτείνεται η διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου (PCR ή Rapid Test) ίσως και 2 φορές την εβδομάδα, που θα πληρώνουν οι ίδιοι οι υγειονομικοί που δεν έχουν εμβολιαστεί. Επίσης η χρήση μάσκας θεωρείται απαραίτητη.

"Η απόφαση θα εφαρμοστεί, παρόλο που θεωρώ ότι είναι μία επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία απόφαση", ανέφερε ο υπουργός Υγείας, Θ. Πλεύρης, εξηγώντας ότι θα υπάρξει ένα αυστηρό πρωτόκολλο για την προστασία της δημόσιας υγείας.

