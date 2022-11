Πολιτική

Ειδικό δικαστήριο – Ξένη Δημητρίου: Ουδέποτε ο Παπαγγελόπουλος παρενέβη στο έργο μου

Η κατάθεση της πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κατέθεσε στο Ειδικό Δικαστήριο, όπου δικάζεται ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης.

Η πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου, για δεύτερη ημέρα σήμερα, κατέθεσε στο Ειδικό Δικαστήριο που δικάζεται ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος και η πρώην επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη.

Αναλυτικότερα, η κυρία Δημητρίου κατά την 21η ημέρα της δίκης στο Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών ανέφερε ότι «ουδέποτε ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος παρενέβη στο έργο της» και προσέθεσε ότι ούτε οι συνάδελφοί της Ελένη Ράϊκου και Παναγιώτης Αθανασίου της είχαν μιλήσει για οποιαδήποτε παρέμβαση στο έργο τους εκ μέρους του κατηγορούμενου,

Σε σχετική ερώτηση για την κομματική ταυτότητα που της είχε αποδώσει η Ελένη Ράϊκου, η μάρτυρας απάντησε: «Όχι μόνο δεν έχω κομματική ταυτότητα, αλλά δε με χωράει κανένα κόμμα, είμαι ένα ελεύθερο άτομο που έχω θυσιαστεί για τη Δικαιοσύνη. Αν επιλέχθηκα από την τότε κυβέρνηση είναι ίσως γιατί το έργο μου και τις δράσεις μου στις φυλακές, στο ΚΕΘΕΑ, και με τα ανήλικα, τα γνώριζε ο τότε υπουργός».

Ακόμη, η κυρία Δημητρίου, αναφέρθηκε στην γνωστή επίσκεψη του τότε κυβερνητικού εκπροσώπου (της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ) Δημήτρη Τζανακόπουλου στο γραφείο της. Συγκεκριμένα, ανέφερε η κυρία Δημητρίου: «Λίγο πριν έρθει η δικογραφία για τα πολιτικά πρόσωπα, στο γραφείο μου ήρθε ο κ. Τζανακόπουλος. Είχε κλείσει το ραντεβού πριν από ημέρες. Εγώ ήθελα να έρχονται οι πολιτικοί στο γραφείο μου και εκεί επάνω είπα το ότι ήρθε ο κ. Τζανακόπουλος. Με ρώτησε για τη Novartis, του είπα ότι προχωράει και έφυγε. Δεν ήξερα ότι θα έρθει και η κυρία Τουλουπάκη».

Η δίκη συνεχίζεται την ερχόμενη Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2022.

