Κοινωνία

Ελένη Τοπαλούδη: Το μήνυμα της μητέρας της στην επέτειο της δολοφονίας της

Η ανάρτηση της Κούλας Αρμουτίδου για την τέταρτη επέτειο της άγριας δολοφονίας της κόρης της, Ελένης.

Με μία ανάρτηση έστειλε το μήνυμά της για την τέταρτη επέτειο της δολοφονίας της Ελένης Τοπαλούδη η μητέρα της, Κούλα Αρμουτίδου.

Ήταν 28 Νοεμβρίου 2018 όταν η φοιτήτρια Ελένη Τοπαλούδη βιάστηκε και δολοφονήθηκε από τους δύο νεαρούς που καταδικάστηκαν με βαριές ποινές, προτού πετάξουν το βασανισμένο της σώμα στη θάλασσα.

Οι δυνάμεις του Λιμενικού της Ρόδου εντόπισαν το δεμένο της άψυχο σώμα και μετά από χρόνια, οι δύο δράστες καταδικάστηκαν σε ισόβια και 15 χρόνια κάθειρξης ο καθένας, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για ομαδικό βιασμό και ανθρωποκτονία από πρόθεση χωρίς ελαφρυντικά.

Η μητέρα της, Κούλα Αρμουτίδου έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, με αφορμή τα τέσσερα χρόνια από τον θάνατό της, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα

«28/11/2018. Τέσσερα χρόνια πέρασαν από το τελευταίο ΑΝΤΙΟ. Από το πρωί μία περίεργη αίσθηση κυριαρχεί μέσα στην ψυχή μου. Ερχόμαστε Ελένη μου, μονάκριβη μου. Ερχόμαστε να σου αφήσουμε λίγα λουλούδια και να σου ανάψουμε τα καντήλια. Η Ελένη μου τίποτα άλλο δεν θέλει. Φτάνουμε στο νεκροταφείο. Νεκρική σιγή κυριαρχεί παντού θαρρείς και η φύση θρηνεί γι’ αυτό τον άδικο χαμό. Βρέχει, δυναμώνει βροχή. Νιώθω τις σταγόνες της βροχής να μου ξεπλένουν τα δάκρυα μου. Βγάζω κραυγές και την στέλνω με έναν περίεργο τρόπο εκεί ψηλά στον ουρανό!

“Ελενίτσα μου, Με ακούς; πονάει η μαμά. Ελένη μου, καλοσυνάτο παιδάκι μου, δεν αντέχω, δεν αντέχω. Πονάω, πονάω, πονάω. Τι δε θα έκανα για να σε έφερνα πίσω. Γιατί Θεέ και μάνα Παναγία τέτοια απάνθρωπη δολοφονία; Γιατί τέτοιο πόνο μου έδωσες; Πώς να τον βαστάξω αυτόν τον πόνο τον αγιάτρευτο; Τι φριχτή δολοφονία; Μάνα άλλη μη βρεθεί. Αυτό που περνάω εγώ μόνο εγώ το γνωρίζω», έγραψε η Κούλα Αρμουτίδου στην λεζάντα της ανάρτησής της.

