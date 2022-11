Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Η Αγγλία προκρίθηκε και απέκλεισε την Ουαλία

Δεν άφησε περιθώρια στην τελευταία στη βαθμολογία Ουαλία η Αγγλία, που πήρε εύκολα την πρόκριση.

Το 104ο ραντεβού ανάμεσα στην Αγγλία και στην Ουαλία και πρώτο σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου ανέδειξε μεγάλη νικήτρια την πρώτη με 3-0, αποτέλεσμα που χάρισε στα «Τρία Λιοντάρια» την πρωτιά του 2ου ομίλου (δύο νίκες και μία ισοπαλία) και το «εισιτήριο» για τα νοκ άουτ ματς της διοργάνωσης.

Την Κυριακή (4/12) η ομάδα του Γκάρεθ Σαουθγκέϊτ θα βρεί απέναντί της τη Σενεγάλη (2η του 1ου γκρουπ) σε ματς με... φόντο τους προημιτελικούς, ενώ η Ουαλία μετά τη σημερινή της ήττα (2η μετά το 2-0 από το Ιράν) στην πρώτη παρουσία της σε τελικούς Μουντιάλ μετά το 1958, αποκλείστηκε κι επιστρέφει... σπίτι της με απολογισμό 2 ήττες και μία ισοπαλία (1-1 με τις ΗΠΑ στην πρεμιέρα).

Μεγάλος πρωταγωνιστής των Άγγλων ήταν ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάρκους Ράσφορντ, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ, ενώ είχε συμμετοχή και στο δεύτερο. Γενικά, πάντως, η ομάδα του Σαουθγκέιτ δεν είχε καμία σχέση με εκείνη που έπαιξε εναντίον του Ιράν, ιδιαίτερα στο β΄ μέρος στο οποίο κυριάρχησε ολοκληρωτικά.

Η κριτική που δέχτηκε η Αγγλία, αλλά και ο προπονητής της μετά το 0-0 με τις ΗΠΑ, ανάγκασε τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ να προχωρήσει σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα, σε σχέση με την αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός παρέταξε μια ενδεκάδα με τέσσερα νέα πρόσωπα και συγκεκριμένα τους Γουόκερ, Χέντερσον, Φόντεν και Ράσφορντ να παίρνουν τις θέσεις των Τρίπιερ, Μέισον Μάουντ, Σάκα και Στέρλινγκ.

Αλλαγές έκανε και ο Ρομπ Πέιτζ στην ενδεκάδα της Ουαλίας, μετά την ήττα από το Ιράν. Τα νέα πρόσωπα ήταν τρία, με το ένα από αυτά, τον Γουόρντ να παίρνει θέση βασικού κάτω από τα δοκάρια μετά την αποβολή του Χένεσι στην αναμέτρηση με τους Ασιάτες. Επίσης, οι Άλεν και Τζέιμς βρέθηκαν στους πρώτους «11» αντί των Γουίλσον και Ρόμπερτς που είχαν ξεκινήσει με το Ιράν.

Η Αγγλία έβγαινε πιο οργανωμένα στην επίθεση στα πρώτα λεπτά κι έχασε τεράστια ευκαιρία να προηγηθεί στο 10΄, με τον Γουόρντ να σταματά σωτήρια τον Ράσφορντ (ασίστ από τον Κέιν) στο τετ-α-τετ που είχαν.

Χρειάστηκε να περάσουν περίπου 30 λεπτά για την καταγραφή της δεύτερης καλής φάσης στον αγώνα, ξανά με πρωταγωνιστές τους Αγγλους. Το σουτ του Φόντεν στο 37΄ μέσα από την περιοχή πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, ενώ την ίδια τύχη είχε και το βολ πλανέ του Ράσφορντ δύο λεπτά αργότερα.

Ένα σουτ του Άλεν στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους (άουτ), ήταν ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει η Ουαλία στο πρώτο 45λεπτο, το οποίο τελείωσε 0-0. Η Αγγλία ήταν ανώτερη, είχε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Ράσφορντ στο ξεκίνημα, κράτησε περισσότερο τη μπάλα στη μεσαία γραμμή, αλλά δεν βρήκε λύσεις απέναντι στο αμυντικό... τείχος των Ουαλών, που ήταν φανερό από τα πρώτα λεπτά ότι ο στόχος τους ήταν πώς θα «κλέψουν» το ματς μέσα από κάποια αντεπίθεση.

Η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη αποδόθηκε στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, με την Αγγλία να «σφραγίζει» την ανωτερότητά της με δύο γκολ μέσα σε τρία λεπτά και ταυτόχρονα την πρωτιά του γκρουπ και την πρόκριση στα νοκ άουτ.

Ράσφορντ και Φόντεν ήταν οι πρωταγωνιστές και σκόρερ στο 50΄ και 52΄. Την πρώτη φορά ο Φόντεν κέρδισε (ανύπαρκτο) φάουλ έξω από την περιοχή και ο Ράσφορντ με απευθείας εκτέλεση έβαλε μπροστά την Αγγλία (1-0), για να έρθει ο Ράσφορντ τη δεύτερη να κλέψει τη μπάλα στην προσπάθεια των Ουαλών να οργανωθούν έξω από την περιοχή τους, να δώσει στον Κέιν και ο αρχηγός με ασίστ... μισό γκολ να δώσει την ευκαιρία στον Φόντεν από κοντά να «γράψει» το 2-0.

Ο σέντερ φορ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάρκους Ράσφορντ, ολοκλήρωσε την εξαιρετική του εμφάνιση με ένα ακόμη προσωπικό γκολ στο 68ο λεπτό, με σουτ μέσα από την περιοχή, κι απόλυτα δικαιολογημένα κατά τη στιγμή της αλλαγής του στο 76΄ γνώρισε την αποθέωση των Άγγλων φιλάθλων.





Διαιτητής: Σλάβκο Βίντσιτς (Σλοβενία)

Κίτρινες: Τζέιμς, Ράμσεϊ

Οι συνθέσεις:

ΟΥΑΛΙΑ (Ρομπ Πέιτζ): Γουόρντ, Μέπαμ, Ρόντον, Ντέιβις (59΄ Μορέλ), Αμπάντου, Ν. Γουίλιαμς (36΄ Ρόμπερτς), Άλεν (81΄ Κόλγουϊλ), Ράμσεϊ (46΄ Τζόνσον), Τζέιμς (77΄ Γουίλσον), Μπέιλ, Μουρ

ΑΓΓΛΙΑ (Γκάρεθ Σαουθγκέιτ): Πίκφορντ, Γουόκερ (57΄ Αλεξάντερ Αρνολντ), Στόουνς, Μαγκουάιρ, Σο (65΄ Τρίπιερ), Ράις (58΄ Φίλιπς), Χέντερσον, Μπέλιγχαμ, Φόντεν, Ράσφορντ (76΄ Γκρίλις), Κέιν (58΄ Γουίλσον)

