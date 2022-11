Μουντιάλ 2022: Οι ΗΠΑ κέρδισαν το Ιράν και πάνε στους "16"

Αθλητικά

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολούθησαν την Αγγλία στους νοκ άουτ αγώνες του Μουντιάλ 2022 που πραγματοποιείται στο Κατάρ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολούθησαν την Αγγλία στους νοκ άουτ αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νικώντας το Ιράν 1-0 στο «Αλ Τουμάμα» της Ντόχα και κατακτώντας τη δεύτερη θέση στο Β΄ όμιλο με 5 βαθμούς, δύο λιγότερους από τα «Τρία Λιοντάρια» που επιβλήθηκαν με 3-0 της Ουαλίας στο βρετανικό ντέρμπι.

Αυτό σημαίνει πως η ομάδα του Γκρεγκ Μπελχάτερ θα βρει απέναντί της στη φάση των «16» την Ολλανδία του Λουίς Φαν Χάαλ για ένα εισητήριο στα προημιτελικό της διοργάνωσης, στην αναμέτρηση που θα διεξαχθεί το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου (17:00) στο «Καλίφα Ιντερνάσιοναλ» στάδιο της Ντόχα ενώ οι Ασιάτες θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους, αφού ξεκίνησαν τον αγώνα με στόχο να μη χάσουν κι όταν βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο δεν είχαν χρόνο...

Μετά το πρώτο εικοσάλεπτο οι ΗΠΑ άρχισαν να πιέζουν κι έχασαν δυο σημαντικές ευκαιρίες, στο 28΄ με τον Γουεά να στέλνει με κεφαλιά την μπάλα στην αγκαλιά του Μπεϊρανβάντ, ενώ στο 33΄ και σε γύρισμα του Σάρτζεντ ο 22χρονος γιος του θρυλικού Ζορζ Γουεά αστόχησε.

Δεν συνέβη όμως το ίδιο με τον Πούλισικ στο 38΄, όταν ο ΜακΚένι βρήκε τον Ντεστ κι εκείνος γύρισε στον άσο της Τσέλσι, που άνοιξε το σκορ με προβολή, ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Μοχαμαντί έδωσε τη θέση του στον Καρίμι, λόγω τραυματισμού.

Οι Ιρανοί προσπάθησαν να βγάλουν αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο αφού τους αρκούσε η ισοπαλία και στο 52΄ έχασαν μεγάλη ευκαιρία με τον Γκόντος, η κεφαλιά του οποίου έστειλε την μπάλα άουτ.

Η ομάδα του Κεϊρός είχε βάλει την μπάλα κάτω και προσπαθούσε να παίξει ποδόσφαιρο, με τον Γκόντος, που είχε μπει αλλαγή στη θέση του Αζμούν, να χάνει νέα μεγάλη ευκαιρία στο 65΄, όταν στο γύρισμα του Αμπντουλαχί έπιασε απευθείας ένα φαλτσαριστό σουτ κι έστειλε την μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Τέρνερ.

Στο 90΄+3, όταν σε εκτέλεση φάουλ από αριστερά ο Πουραλιγκαντζί βρέθηκε λίγο πάνω από το έδαφος για να πιάσει την κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα ελάχιστα δίπλα από τη δεξιά δοκό και στο 90΄+8 ο Ζίμερμαν έδιωξε την μπάλα ένα μέτρο πριν τη γραμμή του Τέρνερ, στο «κύκνειο άσμα» των Ιρανών.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Aντόνιο Ματέου Λαόθ (Ισπανία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Χοσεϊνί, Κανανί (στον πάγκο), Μπορανί - Άνταμς

ΙΡΑΝ (Κάρλος Κεϊρός): Μπεϊρανβάντ, Ρεζαϊάν, Μοχαμαντί (45΄+2 Καριμί), Χοσεϊνί, Πουραλιγκανζί, Εζατολαχί, Νουρουλαχί (71΄ Τοραμπί), Χατζισαφί (71΄ Μπορανί), Ταρεμί, Γκολιζαντέχ (77΄ Ανσαριφάρντ), Αζμούν (46΄ Γκόντος).

ΗΠΑ (Γκρεγκ Μπελχάτερ): Τέρνερ, Ντεστ (82΄ Ζίμερμαν), Ρόμπινσον, Ριμ, Βίκερς, ΜακΚένι (65΄ Ακόστα), Άνταμς, Μούσα, Γουεά (82΄ Μουρ), Πούλισικ (46΄ Άρονσον), Σάρτζεντ (77΄ Ράιτ).

