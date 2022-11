Κόσμος

Ο Οτσαλάν προσφεύγει στο ΕΔΑΔ κατά της Αθήνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ποιους λόγους προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο κούρδος Ηγέτης.

Την προσφυγή του φυλακισμένου στην Τουρκία Κούρδου ηγέτη Αμπντουλάχ Οτσαλάν κατά της Ελλάδας δέχτηκε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) και ζήτησε από την Αθήνα υπεράσπιση.

Ο Οτζαλάν είχε φτάσει στην στην Ελλάδα το 1998 έπειτα από ένα περιπετειώδες ταξίδι, υπέβαλε αίτησή για άσυλο ωστόσο τελικά παραδόθηκε στις τουρκικές αρχές στην Κένυα τον Φεβρουάριο του 1999.

Στην προσφυγή του στο ΕΔΑΔ μέσω των δικηγόρων του, ο Αμντουλάχ Οτσαλάν υποστήριξε ότι οι πρακτικές εναντίον του κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα ήταν αντίθετες με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ), αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Ο Οτσαλάν υποστήριξε ότι είναι αντίθετη με πολλά άρθρα της ΕΣΔΑ η παράδοσή του στις τουρκικές αρχές, ενώ βρισκόταν στα χέρια των ελληνικών αρχών της Κένυας, ότι η αίτησή του για άσυλο στην Ελλάδα δεν εξετάστηκε, ότι κρατήθηκε χωρίς νομική βάση κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα και ότι δεν του δόθηκε η δυνατότητα να αναζητήσει τα δικαιώματά του ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων.

Ειδήσεις σήμερα:

Φονική παράσυρση: σε 64χρονο μεταμοσχεύθηκε το ήπαρ της 21χρονης

Διακινούσαν κοκαΐνη στο κέντρο της Αθήνας (εικόνες)

“Κιβωτός του Κόσμου”: Μεγάλο ποσό σε χρηματοκιβώτιο στον Κολωνό