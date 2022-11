Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Εύβοια - Λέκκας: είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ευθύμιος Λέκκας, τόνισε μεταξύ άλλων πως "δεν ξέρουμε αν ήταν ο κύριος σεισμός ο αποψινός, η περιοχή είναι αχαρτογράφητη σεισμολογικά".

«Θα συνεχιστεί η δραστηριότητα. Πρέπει να πάρουμε το χρόνο μας για να δούμε τι γίνεται γιατί πρόκειται για ένα ρήγμα που δεν εμφανίζεται στην επιφάνεια», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμης Λέκκας, έπειτα από την νέα σεισμική δόνηση με μέγεθος 5.2 στην κλίμακα Ρίχτερ που σημειώθηκε 6 χλμ. ΝΑ των Ζαράκων Ευβοίας στις 22:06 σήμερα το βράδυ.

Όπως τόνισε, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές μέχρις στιγμής και προσέθεσε ότι θα παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου όλο το βράδυ.

Ε. Λέκκας: Είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά και πρέπει να περιμένουμε

"Περιπλέκεται η κατάσταση μετά τον βραδινό σεισμό το μέγεθος του οποίου ήταν τελικά 5,2 Ρίχτερ" δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας. "Δεν ξέρουμε αν ήταν ο κύριος σεισμός ο αποψινός, η περιοχή είναι αχαρτογράφητη σεισμολογικά και θα περιμένουμε την εξέλιξη του φαινομένου" τόνισε ο κύριος Λέκκας και δεν απέκλεισε ένα νέο ισχυρότερο σεισμό. "Η εκτίμησή μου είναι πάντως" πρόσθεσε ότι "δεν θα έχουμε μεγαλύτερο σεισμό αλλά πρέπει να περιμένουμε". Κάλεσε τους πολίτες να είναι ψύχραιμοι και προσεκτικοί και να μην πάνε αύριο τα παιδιά της περιοχής στα σχολεία.

Κλειστά τα σχολεία στη Νότια Εύβοια

Κλειστά για προληπτικούς λόγους τα σχολεία στην Νότια Εύβοια και αύριο 30 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Καρύστου Λευτέρη Ραβιόλο, λόγω της σεισμικής δόνησης που έγινε αισθητή στις 22:06 και στην Αττική.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το επίκεντρο του σεισμού ήταν στην Εύβοια, και το μέγεθός του στους 5,2 βαθμούς της κλίμακας ρίχτερ. Κατά τις πληροφορίες από την Πολιτική Προστασία, το επίκεντρο ήταν στη στεριά.

Ειδήσεις σήμερα:

Φονική παράσυρση: σε 64χρονο μεταμοσχεύθηκε το ήπαρ της 21χρονης

Διακινούσαν κοκαΐνη στο κέντρο της Αθήνας (εικόνες)

“Κιβωτός του Κόσμου”: Μεγάλο ποσό σε χρηματοκιβώτιο στον Κολωνό