Αθλητικά

BCL: ο ΠΑΟΚ... πληγώθηκε από τα λάθη του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ήττα στο Basketball Champions League για τον ΠΑΟΚ στην Σαρδηνία.

ΠΑΟΚ να ηττηθεί στη Σαρδηνία από τη Σάσαρι με 82-78, για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Basketball Champions League. Διεκδίκησε τη νίκη ως το φινάλε, τον… πλήγωσαν όμως τα λάθη του (16), με συνέπεια ονα ηττηθεί στη Σαρδηνία από τημε 82-78, για την 4η αγωνιστική των ομίλων του

Το σημαντικό για τον «δικέφαλο του Βπρρά» αποτελεί το γεγονός πως κράτησε το πλεονέκτημα με τους Ιταλούς, σε περίπτωση ισοβαθμίας μαζί τους, καθώς στο ματς στη Θεσσαλονίκη είχε κερδίσει με +20 (88-68).

Κορυφαίοι για τη Σάσαρι, η οποία κατέκτησε την πρώτη νίκη της στη διοργάνωση, ήταν οι Εϊμάντας Μπέντζιους (18π., 8 ριμπ.), Ντεσόν Στέφενς (15π., 10 ριμπ.), Τζέραλντ Ρόμπινσον (14π., 6 ασίστ).





Πάλεψαν περισσότερο για τον ΠΑΟΚ οι Τζέιλεν Ράιλι (20π., 5 ριμπ.), Τζέιλεν Χαντς (19π., 3 ριμπ., 3 ασίστ, 2 κλ), Τάιλερ Πόλι (15π., 4 ριμπ.).





Τα δεκάλεπτα: 19-14, 40-30, 63-55, 82-78









Με το... καλησπέρα η Σάσαρι προηγήθηκε με 5-0, ο ΠΑΟΚ «απάντησε» με επιμέρους 10-4, έχοντας βασικό μοχλό τον Ράιλι και πήρε τα ηνία στο σκορ, με μισό καλάθι στο 6’ (9-10).





Επιθετικός πλουραλισμός και άριστη εκμετάλλευση των λαθών που έκαναν οι «ασπρόμαυροι» (10 στα δύο πρώτα δεκάλεπτα), έφεραν εκ νέου σε θέση ισχύος τους Ιταλούς, οι οποίοι με σερί 17-4 απέκτησαν «αέρα» 12 πόντων στο 12’ (26-14), διαφορά που τρία λεπτά αργότερα «ανέβηκε» στο +14 (15’ 33-19).





Ο «δικέφαλος του Βορρά» πλησίασε στους 6 πόντους (36-30), με τους Σαλούστρο, Ρένφρο, Χαντς να βάζουν την μπάλα στο καλάθι, η Σάσαρι όμως, έφυγε στα αποδυτήρια με +10 (40-30), με εκτελεστές τους Μπέντζιους, Ρόμπινσον. Η τρίτη περίοδος άρχισε με τρίποντο για τον ΠΑΟΚ από τον Σαλούστρο (40-33), οι Ιταλοί... πάτησαν ξανά «γκάζι», έτρεξαν σερί 12-6 και βρέθηκαν στο +13 (52-39) στο 25’. Απόσταση που στο 27’ πήγε στο +14 (60-46).





Η επιθετική δραστηριότητα του Πόλι, στο τρίλεπτο πριν την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου, μαζί με τις πρωτοβουλίες των Χαντς, Ράιλι στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, έφεραν τον ΠΑΟΚ σε απόσταση αναπνοής από τη Σάσαρι (33’ 63-62). Οι Τζόουνς, Μπέντζιους, Νίκολιτς έστειλαν τους γηπεδούχους στο +7 (73-66), οι Θεσσαλονικείς ωστόσο, δεν εγκατέλειψαν τη μάχη... Με τον Ράιλι να εκτελεί από τα 6.75 και τον Ρένφρο να σκοράρει μετά από κλέψιμο του Σαλούστρου, πλησίασαν στο δίποντο στο 38’ (75-73), αναγκάζοντας τον Μπούτσι να καλέσει τάιμ άουτ.





Η διαφορά έμεινε στο καλάθι στο 39’, μετά από σουτ του Ράιλι (77-75), με το τελευταίο λεπτό να πηγαίνει στη... ρουλέτα των βολών. Ο Νίκολιτς έκανε λάθος για τη Σάσαρι, τον μιμήθηκε ο Σαλούστρος για τον ΠΑΟΚ και 21’’ πριν το τέλος με 1/2 βολές ο Κρούσλιν έγραψε το 80-78. Ο Χαντς, ελάχιστα αργότερα, αστόχησε σε τρίποντο και ο Μπέντζιους, με 2/2 βολές, διαμόρφωσε το τελικό 82-78.





Διαιτητές: Προτς (Πολωνία), Γιλμάζ (Τουρκία), Γκουριόν (Ισραήλ)





ΣΑΣΑΡΙ (Πιέρο Μπούτσι): Μπέντζιους 18 (2), Τζεντίλε 7 (1), Κρούσλιν 3, Ρόμπινσον 14 (1), Στέφενς 15, Ντιόπ 5, Τζόουνς 10 (1), Νίκολιτς 6, Τρέιερ 4 (1)





ΠΑΟΚ (Αρης Λυκογιάννης): Φράνκε 6 (1), Πόλι 15 (3), Σαλούστρος 6 (2), Σλαφτσάκης, Τσιακμάς, Χρηστίδης, Χαντς 19 (1), Μαργαρίτης 4, Ρένφρο 8, Ράιλι 20 (5).