“Καλάθι του νοικοκυριού” και για διαβητικούς από την Τετάρτη

Νέα είδη προϊόντων εντάσσονται στο “καλάθι” κάθε αλυσίδας σούπερ μάρκετ από σήμερα. Σε πόσα είδη υπάρχει μείωση τιμής σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Από σήμερα, Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2021, εντάσσονται στο «καλάθι του νοικοκυριού» νέα προϊόντα, όπως αυτά για τους διαβητικούς, ενώ διευρύνονται και υπάρχουσες κατηγορίες στην κατεύθυνση της κάλυψης περισσότερων αναγκών για τους καταναλωτές.

Όπως έχει ανακοινώσει η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων το αμέσως προσεχές διάστημα θα ανακοινωθεί και το «γιορτινό καλάθι».

Σε ό,τι αφορά στο «καλάθι του νοικοκυριού» περιλαμβάνονται, πλέον, οι κατηγορίες «γλυκαντικές ουσίες κατάλληλες για κατανάλωση από διαβητικούς» όπως είναι η στέβια αλλά και άλλα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας καθώς και τα προϊόντα βρώμης.

Παράλληλα, διευρύνεται η κατηγορία των «κατεψυγμένων λαχανικών» με πρόβλεψη να υπάρχουν δύο προϊόντα από τις κατηγορίες «αρακάς», «μπάμιες» και «φασολάκια».

Πάντως, σημειώνεται ότι ήδη στο καλάθι, από την έναρξη του μέτρου, περιλαμβάνονται πέντε κατηγορίες τροφίμων κατάλληλες για διαβητικούς αλλά και καταναλωτές με άλλα διατροφικά προβλήματα, όπως φρέσκο γάλα με χαμηλά λιπαρά, γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά, τυρί με χαμηλά λιπαρά, ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα ένταξη και άλλων ειδών που αφορούν καταναλωτές με δυσανεξία σε κάποια συστατικά όπως λακτόζη και γλουτένη.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι στα προϊόντα του καλαθιού, συγχωνεύονται οι κατηγορίες «σερβιέτες» και «ταμπόν», ενώ διαγράφεται η κατηγορία «τσάι ή χαμομήλι».

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι από την 1η Δεκεμβρίου όλες οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο καλάθι έχουν λάβει οδηγίες να εναρμονιστούν με την απόφαση του υπουργείου αναφορικά με τις ειδικές σημάνσεις στα ράφια, ενώ θα υπάρχουν και πρόστιμα εάν η σήμανση δεν είναι σωστή.

Γεωργιάδης: Από τα 816 προϊόντα με τη χαμηλότερη τιμή, σε 192 μειώθηκε η τιμή τους

Από τα 816 προϊόντα με τη χαμηλότερη τιμή, στο καλάθι του νοικοκυριού, τα 192 μειώθηκαν, σύμφωνα με την πρώτη ανάλυση των στοιχείων που γνωστοποίησαν τα σούπερ μάρκετ, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα ο υπουργός αναφέρει: «5η εβδομάδα λειτουργίας του "Καλαθιού του Νοικοκυριού" και τα αποτελέσματα είναι τα εξής: Από τα 816 προιόντα με τη χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία ανά αλυσίδα, τα 43 αυξήθηκαν οριακά, τα 192 μειώθηκαν, ενώ τα υπόλοιπα παραμένουν στην ίδια τιμή! Αναλυτικά αποτελέσματα αύριο!»

