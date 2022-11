Κοινωνία

“Κιβωτός” - Εθελόντρια: θωρακισμένο το πολυτελές αυτοκίνητο “για την ασφάλεια” του π. Αντωνίου (βίντεο)

Τι είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό» για τα λεφτά που συγκεντρώνονταν από δωρεές σε κηδείες, αλλά και για τους λόγους για τους οποίους ο ιερέας κυκλοφορούσε με θωρακισμένο τζιπ.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε την Τετάρτη, η κ. Αναστασία Διαμαντοπούλου, πρώην εθελόντρια στην «Κιβωτό του Κόσμου», μετά την αποκάλυψη πως από κουτιά για δωρεές σε κηδείες υπέρ της δομής συγκεντρωνόταν έως και 1 εκατομμύριο ευρώ τον χρόνο, χωρίς να δίνονται αποδείξεις και να καταγράφονται κάπου τα έσοδα.

Όπως είπε, «εγώ τον ξέρω τον π. Αντώνιο από όταν ήταν με σκισμένα πουκάμισα στην Ακαδημία Πλάτωνος, που μάζευε τους ναρκομανείς και τους έκανε πολύωρη κατήχηση και τους σπούδασε και τώρα είναι ευυπόληπτοι πολίτες».

Σχετικά με τις κηδείες και τα κουτιά, η κ. Διαμαντοπούλου είπε «τα κουτιά τα έπαιρνα εγώ η ίδια στα χέρια μου από την «Κιβωτό», σφραγισμένα. Όταν γύριζα από κάθε κηδεία, εγώ η ίδια κατέγραφα όνομα, τηλέφωνο και διεύθυνση κάθε δωρητή. Πήγαινα στην «Κιβωτό», δύο κυρίες συνήθως μάζευαν αυτά τα λεφτά, τα άνοιγαν μπροστά μου τα κουτιά και τα καταμετρούσαν και συμφωνούσαμε όλοι στο ποσό και σε όλους όσοι είχαν δώσει λεφτά, έστελναν ευχαριστήριο και απόδειξη. Έχουν σταλεί εκατοντάδες ευχαριστήρια».

«Από 500-600 ευρώ μέχρι και 2.500 ευρώ μαζεύονταν σε κάθε κουτί. Μπορεί να ήταν 3 και 4 κηδείες τον χρόνο που πήγαινα εγώ. Τα χρήματα αυτά πήγαιναν κατευθείαν στο χρηματοκιβώτιο», είπε η κ. Διαμαντοπούλου.

Αναφορικά με τον θόρυβο που έχει ξεσπάσει για το πολυτελές αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποιούσε ο πατέρας Αντώνιος είπε ότι «Το αυτοκίνητο το πολυτελές, το πήραν και το έκαναν θωρακισμένο γιατί τον πατέρα Αντώνιο τον είχαν κλέψει πολλές φορές από την τράπεζα. Για την ασφάλεια του το έκαναν θωρακισμένο το αυτοκίνητο».

«Δεν κυκλοφορούσε με αυτό το αυτοκίνητο, με αυτό έκανε μόνο τις μεταφορές χρημάτων. Έπαιρνε λεφτά από την τράπεζα για να κάνει μισθοδοσίες και να πληρώσει για σπίτια που έμεναν κακοποιημένα παιδιά με ανάπηρες μητέρες. Τότε το χρησιμοποιούσε», προσέθεσε η κ. Διαμαντοπούλου, η οποία ερωτηθείσα για όσους κάνουν καταγγελίες εσχάτως για την «Κιβωτό του Κόσμου» είπε πως θα πρέπει όλες να ερευνηθούν, είπε όμως ότι «οι καταγγέλλοντες μπορεί να είναι και πληρωμένοι».





