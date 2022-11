Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: οι μεταδόσεις της Τετάρτης σε ΑΝΤ1, Antenna.gr και ANT1+

Στον ANT1, στο ANT1+ και στο Antenna.gr θα προβληθούν οι 4 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Τετάρτης.

Η Ολλανδία και η Σενεγάλη από τον 1ο όμιλο και η Αγγλία με τις Η.Π.Α. από τον 2ο όμιλο, εξασφάλισαν την Τρίτη (29/11) την παρουσία τους στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ακολουθώντας το δρόμο της Γαλλίας, της Βραζιλίας και της Πορτογαλίας.

Έτσι, δημιούργησαν ήδη τα πρώτα «ζευγάρια» της φάσης των νοκ-άουτ: Η Ολλανδία θα αντιμετωπίσει τους Αμερικανούς το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου στην Αλ-Ραγιάν, ενώ η Αγγλία θα παίξει με τη Σενεγάλη μία μέρα αργότερα (Κυριακή, 4/12) στην Αλ-Χορ.

Η δράση συνεχίζεται την Τετάρτη (30/11) με τα ματς του 3ου και του 4ου ομίλου, απ' όπου θα προκύψουν οι τρεις ομάδες που θα ακολουθήσουν τη Γαλλία στους «16», με ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα και στα δύο γκρουπ...

Από την Τρίτη (29/11) οι δύο αγώνες ανά όμιλο της 3ης αγωνιστικής θα διεξάγονται την ίδια ώρα (17:00 και 21:00) για λόγους αξιοπιστίας και διαφάνειας.

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ θα μεταδώσει τους αγώνες της 3ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του FIFA WORLD CUP QATAR 2022™, ζωντανά στον ΑΝΤ1 και στο antenna.gr και παράλληλα όλους τους αγώνες σε live streaming στο ΑΝΤ1+.

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος για την πρόκριση στην φάση των «16», κατά τη διάρκεια των μεταδόσεων των αγώνων της 3ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων από τον ΑΝΤ1, θα γίνονται και παράλληλες συνδέσεις με τον αγώνα που θα διεξάγεται ταυτόχρονα και θα μεταδίδεται από το antenna.gr, όταν θα υπάρχει σημαντική εξέλιξη που θα επηρεάζει την βαθμολογία του ομίλου και τη «μάχη» της πρόκρισης.

Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της Τετάρτης

Την Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν τέσσερις αναμετρήσεις, που θα μεταδοθούν από τον ΑΝΤ1 ή από το ANT1+ και το Antenna.gr:

17:00, Αυστραλία - Δανία (μετάδοση από το ANT1+ και το Antenna.gr)

17:00, Τυνησία - Γαλλία (μετάδοση από τον ΑΝΤ1 και το ANT1+)

21:00, Πολωνία - Αργεντινή (μετάδοση από τον ΑΝΤ1 και το ANT1+)

21:00, Σαουδική Αραβία - Μεξικό (μετάδοση από το ANT1+ και το Antenna.gr)

Αυστραλία-Δανία στις και Τυνησία-Γαλλία στις 17:00

Στο «Al Janoub Stadium» της πόλης Αλ Ουάκρα, η Αυστραλία θα αντιμετωπίσει τη Δανία, σε ένα πολύ μεγάλο ματς που φέρνει τους Αυστραλούς σε θέση ισχύος στον 4ο όμιλο, καθώς πιθανότατα θα «βολευτούν» και με την ισοπαλία. Η Αυστραλία δεν υπολογίζει στον τραυματία Άτκινσον, ενώ οι Δανοί δεν θα έχουν διαθέσιμο τον τραυματία Ντιλέινι (νοκ-άουτ για ένα μήνα).

Την ίδια ώρα στο «Education City Stadium» της πόλης Άλ-Ραγιάν, η Γαλλία με εξασφαλισμένη την παρουσία της τους «16», θα παίξει με την Τυνησία που «καίγεται» για τη νίκη για να διατηρήσει μαθηματικές πιθανότητες πρόκρισης (χρειάζεται αρκετά γκολ και να μην νικήσει η Αυστραλία στο άλλο ματς). Μοναδική απουσία για τους «μπλε» είναι ο «λαβωμένος» Λούκας Φερναντές, ενώ δεν αποκλείεται ο Ντιντιέ Ντεσάν να κάνει κι ένα μικρό rotation για να ξεκουραστούν οι «βασικοί» του.

Πολωνία-Αργεντινή και Σαουδική Αραβία-Μεξικό στις 21:00

Το απόλυτο ντέρμπι του 3ου ομίλου. Η Πολωνία «βολεύεται» και με την ισοπαλία για να εξασφαλίσει την πρόκρισή της, όμως ίσως αυτό να μην αρκεί για τους Αργεντινούς, οι οποίοι «επέστρεψαν» μετά την ήττα-σοκ από τη Σαουδική Αραβία στην πρεμιέρα, νίκησαν 2-0 το Μεξικό και θέλουν άλλο ένα τρίποντο για να πάρουν την πρωτιά στον όμιλο. Και οι δύο ομάδες θα αγωνιστούν πλήρεις.

Οι Σαουδάραβες έκαναν την απόλυτη έκπληξη στην πρεμιέρα νικώντας την Αργεντινή, όμως δεν μπόρεσαν να δώσουν συνέχεια στο... θαύμα τους, καθώς ηττήθηκαν από την Πολωνία, όμως έχουν άλλη μία ευκαιρία απέναντι στο Μεξικό. Οι δε Μεξικανοί θέλουν να νικήσουν με περισσότερα από ένα γκολ τη Σαουδική Αραβία και την ίδια ώρα να ηττηθεί η Πολωνία από την Αργεντινή, για να «αρπάξουν» οι ίδιοι τη 2η θέση στον 3ο όμιλο και να προκριθούν στους «16». Οι Σαουδάραβες θα παίξουν χωρίς τους τραυματίες Αλ Φαράι, Αλ Σαχρανί, Σαραχιλί και τον τιμωρημένο Αλ Μαλκί.

ΜΟΥΝΤΙΑΛ ONLINE