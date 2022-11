Υγεία - Περιβάλλον

Γαλλία - Κορονοϊός: Δεκάδες χιλιάδες κρούσματα σε 24 ώρες

Νέο κύμα της πανδημίας σαρώνει την χώρα. Δραματική προειδοποίηση από την πρωθυπουργός της Γαλλίας.

Η γαλλίδα πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν προειδοποίησε χθες Τρίτη εναντίον της αναζωπύρωσης της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη Γαλλία, τονίζοντας πως επιβεβαιώνονται «πάνω από 40.000 κρούσματα» του SARS-CoV-2 σε ημερήσια βάση στη χώρα.

Η κυρία Μπορν, η οποία εκφράστηκε ενώπιον της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, εξέφρασε ανησυχία για τον χαμηλό βαθμό αξιοποίησης των αναμνηστικών δόσεων εμβολίων κατά της COVID-19 στις τάξεις των πιο ευάλωτων στρωμάτων του πληθυσμού. Η νόσος που προκαλεί ο ιός «συνεχίζει να σκοτώνει», επέμεινε.

Μόλις το 10% όσων ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου έχει λάβει αναμνηστική δόση, επισήμανε η πρωθυπουργός.

«Η επιδημία ξαναρχίζει», τόνισε απευθυνόμενη στο ημικύκλιο, απαριθμώντας πως σημειώθηκε αύξηση σχεδόν 10% των εισαγωγών στα νοσοκομεία και κατά 22% των εισαγωγών σε μονάδες εντατικής θεραπείας και μονάδες αυξημένης φροντίδας. Υπογράμμισε πως την περασμένη εβδομάδα διαπιστώθηκαν σχεδόν 400 θάνατοι εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19.

«Το νέο κύμα μας υπενθυμίζει πως ο ιός δεν εξαφανίστηκε», συνόψισε.

Η κυρία Μπορν αναφέρθηκε στον κίνδυνο της «επιπρόσθετης πίεσης» για το σύστημα των νοσοκομείων, καθώς πέρα από την αναζωπύρωση της πανδημίας του νέου κορονοϊού καταγράφεται επιδημία γρίπης και η χειρότερη επιδημία βρογχιολίτιδας στη Γαλλία τα τελευταία δέκα χρόνια.

Για την πρωθυπουργό της Γαλλίας, χρειάζεται να επανέλθουν σε ισχύ κάποια προληπτικά μέτρα, όπως η χρήση μασκών σε επαφές με πρόσωπα υψηλού κινδύνου και χώρους όπου συναθροίζονται πλήθη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει ο ιστότοπος Our World in Data, η Γαλλία έχει καταγράψει σχεδόν 159.000 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου κάπου 38 εκατομμυρίων μολύνσεων από τον SARS-CoV-2.

