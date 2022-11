Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου” - 8χρονος: Οι παιδαγωγοί με χτυπούσαν άγρια και με κλείδωναν στο κλουβί (βίντεο)

Συγκλονίζουν τα όσα περιέγραψε στον ΑΝΤ1 ο 8χρονος πρώην τρόφιμος της Κιβωτού του Κόσμου. Τι είπε για τις τιμωρίες και το κλουβί.



Συγκλονίζει η μαρτυρία στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 του 8χρονου αγοριού, πρώην τρόφιμου της «Κιβωτού του Κόσμου», ο οποίος περιέγραψε τις βασανίστηκες, όπως λέει, στιγμές που βίωσε μέσα στην δομή.

Όπως είπε το παιδί «με χτυπούσαν, με τυραννάγανε, με ταράζανε, με κλειδώνανε οι παιδαγωγοί μου».

«Ήμουν λίγο ζωηρός και μια κυρία μου είχε είπε ότι η συμπεριφορά μου είναι για κλουβί και με έβαλε στο κλουβί. Σε κλουβί για παπαγαλάκια και με κλείδωσε. Ήταν βράδυ», πρόσθεσε.

«Φώναζα να με βγάλουν και έκατσα τρεις ώρες και με έβγαλε ο αδερφός μου… Ήταν βράδυ» ανέφερε ο 8χρονος και πρόσθεσε ότι «τα υπόλοιπα παιδιά ήταν στο κρεβάτι τους».

Συνεχίζοντας ο μικρός είπε ότι όταν τον έβαζαν μέσα στο κλουβί «δεν μου έδινε ούτε νερό ούτε φαγητό» και σημείωσε ότι και οι φίλοί του περνούσαν χάλια.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο 8χρονους η δομή ήταν χωρισμένη σε κακούς και καλούς. Οι καλοί έπαιρναν επιβραβεύσεις, ενώ οι κακοί είχαν συνέπειες.

«Εγώ ήμουν στους κακούς. Έκανα σκανταλιές» είπε και πρόσθεσε «με χτυπούσαν οι παιδαγωγοί με κλωτσιές και μπουνιές».

Απαντώντας σε ερώτηση είπε πως του έλεγαν να μην τα λέει στους γονείς μου «γιατί θα με χτυπήσουν πάλι». «Δεν θέλω να ξαναπάω στην Κιβωτό ποτέ», είπε στο τέλος ο 8χρονος.

Η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη, μίλησε επίσης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», μιλώντας για μια υπόθεση από τον Ιανουάριο του 2022 όπου μια οικογένεια διεκδικούσε να επιστρέψουν τρία παιδιά στο σπίτι από την «Κιβωτό του Κόσμου».





