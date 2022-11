Κοινωνία

Κολωνός - Πατέρας 5χρονου: Του έκαναν ηλεκτροσόκ, “δεν υπάρχει ελπίδα” είπαν οι γιατροί (βίντεο)

Δραματικές εξελίξεις στην κατάσταση της υγείας του μικρού Χαράλαμπου. Συγκλονισμένος ο πατέρας του, περιγράφει τις σκηνές με την φωτιά στο διαμέρισμα. Τι απαντά σε όσους είπαν πως ήταν μεθυσμένος.

Ο Στέφανος Μήττας, λίγη ώρα πριν την απολογία του για την φωτιά στο διαμέρισμα της οικογένειας του, που οδήγησε τον 5χρονο γιό του στην Εντατική, με το παιδί να δίνει σκληρή μάχη για να κρατηθεί στην ζωή, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, για τις συνθήκες υπό τις οποίες «λαμπάδιασε» το σπίτι και κινδύνευσε η ζωή των παιδιών του, που βρίσκονταν σε αυτό, απαντώντας και σε όσα ακούστηκαν πως ο ίδιος ήταν σε κατάσταση μέθης και δεν μπόρεσε να βοηθήσει τα ανήλικα τέκνα του που βρίσκονταν σε κίνδυνο ζωής.

Αναφερόμενος στην κατάσταση της υγείας του 5χρονου Χαράλαμπου, ο πατέρας του, με τρεμάμενη φωνή είπε ότι «είναι κρίσιμη η κατάσταση του. Χθες το μεσημέρι περιμέναμε να μπούμε στην Εντατική να δούμε το παιδί και μας είπαν οι γιατροί «του κάναμε ηλεκτροσόκ και το επαναφέραμε στην ζωή». Του έδωσαν και φάρμακο για την καρδιά. Μας είπαν πως «δεν υπάρχει ελπίδα» και πως μόνο ο Θεός….».

Ο κ. Μήττας, θέλοντας να αποσαφηνίσει όπως είπε όλα όσα ακούγονται για τις συνθήκες του περιστατικού, ανέφερε «έχω 5 παιδιά, ένα 22 ετών από τον πρώτο μου γάμο και 4 με την δεύτερη σύζυγο μου. Το παιδί ήταν στο κρεβατάκι του, το είχε βάλει η σύζυγος μου να κοιμηθεί. Εγώ είχα ξενυχτήσει δουλεύοντας με το ταξί και πήγα για δεύτερο μεροκάματο για ελιές, στον Άγιο Στέφανο και στον Ωρωπό. Ήμουν πολύ κουρασμένος και έκανα και ινσουλίνη για το ζάχαρο και κοιμήθηκα. Είναι ψέματα ότι ήμουν σε κατάσταση μέθης. Μέχρι που είπαν ότι το παιδάκι είναι νεκρό».

«Πάλεψα για να το σώσω το παιδί. Η πόρτα ήταν κλειδωμένη γιατί η γυναίκα μου την κλειδώνει για να μην φύγει ο μικρός και για προστασία από ληστές. Η γυναίκα μου με έναν γείτονα έσπασαν την πόρτα, δεν μπορούσαν να μπουν από την κεντρική είσοδο, είχαν πνιγεί από τους καπνούς».

Σε ότι αφορά τα άλλα παιδιά, είπε πως ένα για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο Παίδων αλλά είναι καλά και πως φιλοξενούνται πλέον σε έναν φίλο του και στην αδελφή του, καθώς το σπίτι της οικογένειας δεν είναι κατοικήσιμο, τουλάχιστον προς το παρόν, λόγω της φωτιάς.

