Τζέικ Φλιντ: Ο τραγουδιστής πέθανε λίγες ώρες μετά τον γάμο του (εικόνες)

Σοκ προκαλεί η είδηση του θανάτου του Τζέικ Φλιντ. Η σπαρακτική ανάρτηση της συζύγου του, που από νύφη έγινε.. χήρα, μέσα σε λίγες ώρες.

Σοκ προκαλεί η είδηση του θανάτου του τραγουδιστή της κάντρι μουσικής Τζέικ Φλιντ, σε ηλικία μίλις 37 ετών, λίγες ώρες μετά το γάμο του το Σάββατο.

«Με ραγισμένη καρδιά και σε βαθιά θλίψη πρέπει να ανακοινώσω ότι ο Τζέικ Φλιντ απεβίωσε με τραγικό τρόπο», έγραψε η μάνατζέρ του, Μπρέντα Κλάιν, στα social media το βράδυ της Κυριακής.

«Προσπάθησα αρκετές φορές σήμερα να κάνω μια ανάρτηση, αλλά δεν μπορείς να σχολιάσεις κάτι που δεν μπορείς να επεξεργαστείς», πρόσθεσε η Κλάιν, η οποία δεν αποκάλυψε την αιτία του θανάτου του τραγουδοποιού.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Flint πέθανε το βράδυ του Σαββάτου στον ύπνο του.Country singer Jake Flint, 37, dies in his sleep just HOURS after his wedding https://t.co/HvBmrins45

Η χήρα του Φλιντ, Μπρέντα Φλιντ, δημοσίευσε ένα βίντεο που τραβήχτηκε στο γάμο τους, το οποίο δείχνει τον τραγουδιστή να χορεύει στην ύπαιθρο να αγκαλιάζει και να φιλάει τη γυναίκα του, ενώ ένας φωτογράφος απαθανάτιζε τις τρυφερές στιγμές του ζευαγριού. Το βίντεο συνοδεύονταν από την λεζάντα: «Δεν καταλαβαίνω».





Η συντετριμμένη χήρα έγραψε σε ανάρτησή της την Τρίτη: «Θα έπρεπε να κοιτάμε τις φωτογραφίες του γάμου, όμως τώρα πρέπει να διαλέξω ρούχα για να θάψω τον άντρα μου. Οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να αισθάνονται τόσο πόνο».

Η μάνατζέρ του πρόσθεσε ότι είχε προγραμματίσει μια σειρά από συναυλίες στην Οκλαχόμα και το Αρκάνσας που θα συνεχιζόταν μέχρι τον Μάιο του 2023.

«Τον αγαπούσα πολύ σαν γιο μου. Ο πιο αστείος, ο πιο ξεκαρδιστικός, ο πιο σκληρά εργαζόμενος, ο πιο αφοσιωμένος καλλιτέχνης με τον οποίο συνεργάστηκα ποτέ στην καριέρα μου», συνέχισε η Κλάιν. «Μόλις ετοιμαζόμασταν να ξεκινήσουμε κάποιες δουλειές μαζί μετά τον γάμο του με την Μπρέντα -που ήταν χθες. Ναι, χθες».

Ποιος ήταν ο Τζέικ Φλιντ

Ο Φλιντ, που καταγόταν από την Τούσλα, γεννήθηκε το 1985 και μεγάλωσε στο Holdenville και έζησε στο Mounds, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

Ήταν γνωστός για επιτυχίες όπως τα τραγούδια Hurry Up and Wait, Long Road Back Home, What's Your Name? και Cowtown.

Λόγια παρηγοριάς και προσευχές

«Ο Τζέικ έχει εκατομμύρια φίλους και δεν είμαι σίγουρος πώς όλοι θα αντιμετωπίσουν αυτή την τραγική απώλεια. Χρειαζόμαστε προσευχές - είναι όλα τόσο σουρεαλιστικά», συνέχισε η Κλάιν. «Παρακαλώ, παρακαλώ προσευχηθείτε για τη σύζυγο του Μπρέντα, την μητέρα του, την αδελφή του και την υπόλοιπη οικογένεια και τους φίλους του».

Η Κλάιν πρόσθεσε: «Αυτό θα είναι απίστευτα δύσκολο για πάρα πολλούς. Σε αγαπάμε Τζέικ και θα σε έχουμε για πάντα στην καρδιά μας».

Οι θαυμαστές του Φλιντ έστειλαν την αγάπη και τα συλλυπητήριά τους στην οικογένειά του, γράφοντας λόγια παρηγοριάς.

«Η ζωή μπορεί να είναι τόσο αφόρητα σκληρή! Λυπάμαι πολύ Μπρέντα για σένα, τη σύζυγό του, την οικογένεια και τους φίλους του! Αγκαλιές και προσευχές», έγραψε ένας ακόλουθος, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Ωχ όχι, αυτή είναι μια τόσο μεγάλη απώλεια. Λυπάμαι πολύ».

«Ο Τζέικ ήταν ένας σπουδαίος μουσικός, φίλος και άνθρωπος. Ήμουν ευλογημένος που τον γνώρισα και που τον αποκαλούσα φίλο. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου στη σύζυγο και την οικογένεια του Τζέικ. Ο Τζέικ και ο Μπίλι θα γράψουν και θα παίξουν ξανά μαζί στον ουρανό. Fly High Jake.... μέχρι να ξανασυναντηθούμε», έγραψε ένας άλλος.

