Δομή για ΑμεΑ - Μητέρα Πάρη: ηρέμησε η ψυχή του με την δίωξη για τον θάνατο του (βίντεο)

Τι λέει στον ΑΝΤ1 η μητέρα του νεαρού που έχασε την ζωή του, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μετά από ξυλοδαρμό του από φροντιστή, μέσα σε κρατικό ίδρυμα.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Τετάρτη η μητέρα του Πάρη, μετά από την ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για τον θάνατο του νεαρού, σε Δομή Φροντίδας και Προστασίας Παιδιών με Αναπηρία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πριν ακριβώς από έναν χρόνο.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης άσκησε την δίωξη κατά υπαλλήλου - φροντιστή της Δομής.

Όπως είπε η μητέρα του Πάρη, η εξέλιξη αυτή αποτελεί «ηθική δικαίωση κυρίως για την ψυχή του Πάρη και για εμάς, που από την πρώτη στιγμή φωνάζαμε πως υπάρχει προσπάθεια συγκάλυψης από το ίδρυμα. Τώρα νιώθουμε δικαιωμένοι».

«Εύχομαι να βγουν στον “αέρα” και άλλες καταγγελίες, για να χαμογελάνε τα παιδιά και να νιώθουν την αγάπη», συμπλήρωσε η μητέρα του άτυχου νέου.

Σημείωσε πως «η δομή είναι κρατική. Μας είχαν πει τα καλύτερα λόγια για την δομή. Δεν τον πήραμε μέσα σε μια ημέρα και τον πήγαμε εκεί. Πέρασαν δύο χρόνια για να αποφασίσουμε να τον πάμε σε εκείνη την δομή. Στην πορεία όμως διαπιστώσαμε πολλές παρατυπίες και όσες φορές προσπαθήσαμε εγώ και ο σύζυγος μου να κάνουμε κάτι, βρήκαμε κλειστές πόρτες».

Ερωτηθείσα εάν υπάρχουν αναφορές για παρόμοια περιστατικά σε άλλους τρόφιμους, η μητέρα του Πάρη είπε «πολλοί γονείς δεν ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους που είναι εκεί. Μια μητέρα με την οποία μιλάμε τηλεφωνικώς εδώ και έναν χρόνο, γνώριζε τα ίδια που γνωρίζω και εγώ. Έχουμε καθημερινή επικοινωνία γιατί θέλουμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των παιδιών».

«Είναι ήρεμη πιά η ψυχή του Πάρη», είπε στο τέλος της συζήτησης της με τον Γιώργο Παπαδάκη, η μητέρα του Πάρη, αναφερόμενη στην δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη αδύναμου ατόμου, για την οποία ο κατηγορούμενος θα κληθεί να απολογηθεί το επόμενο διάστημα ενώπιον ανακριτή.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, την οποία είχαν προκαλέσει αλλεπάλληλες μηνύσεις και αναφορές, μεταξύ αυτών και των γονιών του Πάρη, ο υπάλληλος είχε αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση με τον θάνατο του περιθαλπόμενου.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για τη Δομή όπου διενεργήθηκε έλεγχος από κλιμάκιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), κατά τον οποίο διαπιστώθηκε σωρεία παραλείψεων και παρατυπιών στη λειτουργία της, με αποτέλεσμα να ζητηθεί (και να γίνει δεκτή) η παραίτηση του συνόλου των μελών της διοίκησης της Δομής, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία της έρευνας.

Το περιστατικό με του άτυχου νέου περιλαμβάνεται στην έκθεση ελέγχου που συνέταξε η ΕΑΔ και διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για να αξιολογηθεί ποινικά.

Κατά πληροφορίες, αξιολογώντας τα ευρήματα της δικογραφίας για τον θάνατο του νεαρού, ο ανακριτής δεν αποκλείεται να διερευνήσει τυχόν εμπλοκή και ποινικές ευθύνες άλλων προσώπων από τη Δομή.

Ο νεαρός είχε χάσει τη ζωή του ένα 24ωρο αφότου διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης κι ύστερα από ξυλοδαρμό που φέρεται να υπέστη. Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα που είχαν γίνει γνωστά τότε, ο θάνατός του αποδόθηκε σε εγκεφαλική αιμορραγία και ισχαιμία μυοκαρδίου.

