Κοινωνία

Τροχαίο στην Εθνική: Ο δρόμος γέμισε σιτάρι από ανατροπή φορτηγού (εικόνες)

Τροχαίο στην Αθηνών - Λαμίας. Φορτηγό που μετέφερε σιτάρι ανετράπη προκαλώντας χάος στην Εθνική Οδό.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Αθηνών - Λαμίας.

Ειδικότερα, φορτηγό τούμπαρε στο 197χλμ της Εθνικής Οδού, λίγο πριν από τα διόδια της Αγίας Τριάδας, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με τοπικό μέσο, ο οδηγός -υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες- έχασε τον έλεγχο και ανατράπηκε η ρυμούλκα του φορτηγού, με αποτέλεσμα το σιτάρι που μετέφερε να χυθεί στο οδόστρωμα.

Μάλιστα η διέλευση των οχημάτων από το σημείο ήταν επικίνδυνη, γιατί γλιστρούσαν από το σιτάρι, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων να έχουν πάρει μέτρα για την αποφυγή νέου ατυχήματος.

Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η επιχείριση απομάκρυνση της ρυμούλκας, του φορτηγού και του σιταριού από το οδόστρωμα.

Πηγή: LamiaReport

