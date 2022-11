Κοινωνία

Άγιος Δημήτριος: Φωτιά κατέστρεψε ψητοπωλείο (εικόνες)

"Προϊόν" εμπρησμού η φωτιά που κατέστρεψε ολοσχερώς κατάστημα εστίασης.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από φωτιά σε κατάστημα εστίσης στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, η πυρκαγιά που ξέσπασε σε ψητοπωλείο είναι "προϊόν" εμπρησμού.

Συγκεκριμένα λίγο μετά τις 4.30 άγνωστοι έβαλαν πυρκαγιά σε κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Θεομήτορος, προκαλώντας μεγάλες υλικές ζημίες.

Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δυο οχήματα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε χώρο εστίασης, επί της οδού Θεομήτορος, στο δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.

