Ο “Μπάιντεν του Πειραιά”... μοιάζει πολύ με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ! (βίντεο)

Τι είπε στον Γιάννη Σινάνη ο συνταξιούχος για την ομοιότητα με τον Τζο Μπάιντεν, όσα του λένε άνθρωποι στον δρόμο, αλλά τι θα έλεγε ο ίδιος εάν συναντούσε τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Έναν συνταξιούχο του ΟΑΕΕ που μοιάζει πολύ με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, συνάντησε τυχαία ο δημοσιογράφος Γιάννης Σινάνης στον Πειραιά και κατέγραψε με την κάμερα τόσο τον ίδιο, όσο και τις πρώτες «δημόσιες δηλώσεις» του… σωσία του «πλανητάρχη».

«Με σταματάνε στον δρόμο γυναίκες και άνδρες και μου λένε “είσαι σαν τον Μπάιντεν”. Μου το λένε όπου πηγαίνω», είπε ο ηλικιωμένος.

Όπως προσέθεσε «λέω και εγώ “να κρατάει η σκούφια μου από την Αμερική” δεν ξέρω. Δεν έχει πάει κάποιος δικός μου στην Αμερική».

«Εγώ κατάγομαι από την Αρκαδία και μένω στον Πειραιά. Είμαι συνταξιούχος του ΟΑΕΕ και ασχολούμαι με τον συνδικαλισμό, θα μπορούσα να του εξηγήσω κάποια ζητήματα», ανέφερε ο «Μπάιντεν του Πειραιά».

Ερωτηθείς τι θα έλεγε στον Πρόεδρο των ΗΠΑ εάν τον συναντούσε από κοντά, είπε πως «θα τον ευχαριστήσω για ότι κάνει και τις θέσεις που έχει για την Ελλάδα», ενώ όπως είπε θα του έλεγε να ψάξουν εάν έχουν κάποια συγγένεια.

