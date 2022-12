Υγεία - Περιβάλλον

Σύνδρομο “Αngelman”: Μια διαφορετική ημέρα για τον μικρό Παύλο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από τον επίμονο αγώνα της μητέρας του και την παρέμβαση των Αρχών ο μικρός Παύλος πήγε στον παιδικό σταθμό και ένας καινούργιος κόσμος ξεδιπλώθηκε μπροστά του.



Η Δευτέρα 28 Νοεμβρίου, ήταν μια διαφορετική ημέρα για τον τρίχρονο Παύλο με το σύνδρομο Angelman, τον οποίον αγκάλιασε όλη η Ελλάδα. Ηταν η πρώτη μέρα του Παύλου στο σχολείο!



Επειτα από τον επίμονο αγώνα της μητέρας του Αγγελικής και έπειτα από την παρέμβαση της αντεισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου και εισαγγελέως Ανηλίκων κ. Αιμιλίας – Σοφίας Μέρη, ο μικρός Παύλος πήγε στον παιδικό σταθμό και ένας καινούργιος κόσμος ξεδιπλώθηκε μπροστά του.



Η μητέρα του Αγγελική Πελέλα, δήλωσε συγκινημένη στη «Δημοκρατική» ότι ο μικρούλης δέχθηκε ένα θερμό καλωσόρισμα από τις εκπαιδευτικούς και όλα τα παιδάκια στον παιδικό σταθμό Πυλώνας, τον αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα, όπως είπε, ήταν τέτοια η χαρά του μικρού που δεν ήθελε να αποχωριστεί τους συμμαθητές του όταν έπρεπε να φύγει, καθώς τις πρώτες μέρες που είναι και το στάδιο προσαρμογής, περνάει λιγότερες ώρες από τα υπόλοιπα παιδιά στον παιδικό σταθμό.



«Αυτό που θέλω να πω σε όλους τους γονείς παιδιών ΑΜΕΑ είναι να μην το βάζουν κάτω. Να διεκδικούν για τα παιδιά τους όσα δικαιούνται στο πλαίσιο της συμπερίληψης. Ο τολμών νικά! Το όνειρό μου να πάει ο γιος μου στο σχολείο έγινε πραγματικότητα. Αυτός που δεν θα τολμήσει δεν θα μάθει ποτέ αν θα μπορούσε να τα καταφέρει. Οσο προσπαθείς κερδίζεις, κι αυτή ήταν η πεποίθηση και η αίσθησή μου από την πρώτη στιγμή στην προσπάθεια που ξεκίνησα για να πάει ο Παύλος στο σχολείο. Θέλω να τον αγαπήσουν οι δασκάλες του και όλα τα παιδιά και πιστεύω ότι Παύλος είναι εκείνος που θα δείξει σε όλους ότι αξίζει να τον αγαπήσουν κι αυτόν. Το διαφορετικό δεν είναι άσχημος και δύσκολος δρόμος, είναι απλώς ένας άλλος δρόμος», είπε η μητέρα του Παύλου.

Το ακόμα πιο συγκινητικό είναι πως η εκπαιδευτικός που εθελοντικά προσφέρει τις υπηρεσίες της ως παράλληλη στήριξη στον μικρό Παύλο, αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα και όπως εξήγησε η μητέρα του, γνωρίζει πολύ καλά και η ίδια την προσπάθεια του τρίχρονου αγοριού να σταθεί στα πόδια του και να καταφέρει να περπατήσει. Ηδη πάντως ο Παύλος, παρουσιάζει μεγάλη πρόοδο και σε αυτόν τον τομέα, αφού ήδη κάνει τα πρώτα του βήματα χάρις στο έργο που γίνεται στο Ειδικό Κέντρο Θεραπειών όπου πλέον, όπως είπε η μητέρα, είναι η δεύτερη οικογένειά της. Η στήριξη του Κέντρου και ειδικά του κ. Κώστα Μπαδάνη, είναι πολύτιμη για την εξέλιξη του μικρού Παύλου και όπως είπε η μητέρα του, είναι πλέον αισιόδοξη ότι ο μικρός θα καταφέρει να περπατήσει.



Ο δεσμός που έχει αναπτύξει ο μικρός με την εκπαιδευτικό Βαλεντίνα Μαγκαφάκη, η οποία και η ίδια είναι ΑΜΕΑ, είναι πολύ δυνατός και όπως λέει η μητέρα του, δεν θα μπορούσε το παιδί της να έχει καλύτερη παράλληλη στήριξη. «Αισθάνομαι σιγουριά με την Βαλεντίνα στο πλάι του Παύλου. Τον αγαπάει, τον καταλαβαίνει και οι δύο τους έχουν ένα τόσο ισχυρό δέσιμο που μου επιτρέπει να νιώθω μεγάλη ασφάλεια για τις ώρες που ο μικρός περνάει στον παιδικό σταθμό», δήλωσε η μητέρα του.





Η 26χρονη με συνέντευξή της στη «δημοκρατική» που δημοσιεύθηκε στην έκδοση της 9ης Οκτωβρίου 2022, αναφέρθηκε στις προσπάθειές της να καταφέρει να πάει ο μικρός Παύλος στον δημοτικό παιδικό σταθμό όπως δικαιούται και όπως συστήνουν οι ειδικοί παιδαγωγοί που τον παρακολουθούν, παρά τα εμπόδια που συνάντησε και τις αγκυλώσεις της γραφειοκρατίας εξαιτίας του σπάνιου συνδρόμου που αντιμετωπίζει το παιδί, η μητέρα δεν το έβαλε κάτω ούτε μια στιγμή. Ο Παύλος, όπως και όλα τα παιδιά με Σύνδρομο Angelman, έχουν γενικευμένη χαρούμενη διάθεση και έντονο γέλιο, παρουσιάζουν εμφανή νοητική υστέρηση, ενώ παρουσιάζεται καθυστερημένη και η κατάκτηση των βασικών κινητικών οροσήμων.

Η δημοσιοποίηση του αγώνα της μητέρας του Παύλου, που αγωνίζεται για τα δικαιώματα του παιδιού της το οποίο έχει ποσοστό αναπηρίας 80%, προκάλεσε την παρέμβαση της κ. Εισαγγελέως, το έργο της οποίας αντανακλά την ευαισθησία με την οποία προσεγγίζει κοινωνικά ζητήματα όπως αυτό που αφορά στην συμπερίληψη των παιδιών ΑΜΕΑ.



Η παρέμβαση της κ. Εισαγγελέως, έδωσε ελπίδα στην μητέρα του μικρού Παύλου, Αγγελική, ότι δεν δίνει αυτόν τον αγώνα μόνη της και ότι υπάρχουν Εισαγγελικοί λειτουργοί που αφουγκράζονται τα προβλήματα του πολίτη και με τις ενέργειές τους, συμβάλλουν στην αντιμετώπιση παθογενειών που ταλανίζουν την κοινωνία.



Η μητέρα του μικρού Παύλου, μετά την δημοσιοποίηση της συνέντευξης, δέχθηκε πάρα πολλά τηλεφωνήματα συμπαράστασης για τον αγώνα που δίνει ενώ ήρθαν σε επαφή μαζί της και μητέρες άλλων παιδιών ΑΜΕΑ που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Παπάς έκανε “μαϊμού” εράνους με... δόλωμα νεαρό με πρόβλημα υγείας

Φάρμακα: ελλείψεις λόγω... εξαγωγών (βίντεο)

Πολιτική Προστασία: Αναβάθμιση του 112 και καταλόγους καταγραφής ατόμων με αναπηρία