Υγεία - Περιβάλλον

Δωρεά οργάνων 21χρονης φοιτήτριας: Η συγκινητική αποκάλυψη ασθενούς με κυστική ίνωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συγκινητική ανάρτηση της Αναστασίας Τασούλα για την δωρεά οργάνων της 21χρονης Έμμας, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από παράσυρση και εγκατάλειψη στην Θεσσαλονίκη.

Δώρα ζωής χάρισε σε συνανθρώπους της 21χρονης φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο 26χρονος .

Οι γονείς του παρά το πένθος και την απέραντη θλίψη έδειξαν το μεγαλείο της ψυχής τους έμπρακτα. Αποφάσισαν να δωρίσουν τα όργανα της, σκορπίζοντας χαρά και ελπίδα σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

Η Αναστασία Τασούλα, η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση στην Ελλάδα, ήταν ένα δωμάτιο μακριά από τη 40χρονη μητέρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η μεταμόσχευση καρδιάς της 21χρονης και σε ανάρτησή της, τονίζει τη σημασία της δωρεάς οργάνων ενώ όπως ενημερώθηκε, η Έμμα είχε δει δικό της ποστ και πείστηκε να γίνει δωρήτρια οργάνων.

Όπως έγραψε στο Facebook η Αναστασία, έλαβε ένα μήνυμα που έγραφε: «Να ξέρεις, η Έμμα δήλωσε ότι θέλει να δοθούν τα όργανα της σε περίπτωση θανάτου επειδή είχε δει το post σου. Σε ανύποπτο χρόνο, που τελικά είχε πολύ νόημα».

Η ανάρτηση της Αναστασίας Τασούλα:

«Domino effect – Thank you Emma!

Η στιγμή που μπαίνει ο γιατρός στο δωμάτιο σου ή χτυπάει το τηλέφωνο για να σου πουν ότι βρέθηκε μόσχευμα και ότι πας χειρουργείο, είναι ίσως η καλύτερη της ζωής σου μέχρι τότε. Κάτι αντίστροφο συμβαίνει από την άλλη πλευρά, που υπάρχει μια οικογένεια και πολλοί φίλοι που έχασαν το αγαπημένο τους πρόσωπο. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις αντιθέσεις της ζωής. Δεν φτάνουν όλες οι αγκαλιές του κόσμου για να καλύψουν το κενό.

Στην περίπτωση της Έμμας, σήμερα το πρωί έλαβα ένα μήνυμα από κάποιον υπέροχο άνθρωπο, που μου έλεγε ακριβώς αυτό: “Να ξέρεις, η Έμμα δήλωσε ότι θέλει να δοθούν τα όργανα της σε περίπτωση θανάτου επειδή είχε δει το post σου. Σε ανύποπτο χρόνο, που τελικά είχε πολύ νόημα”. Να πω ότι στέλνω όλη μου την αγάπη, την ζωή και την δύναμη στην μαμά, τον μπαμπά, τα αδέρφια της; Θα είναι λίγο.Σε μια παράλληλη πραγματικότητα, στο διπλανό δωμάτιο από αυτό που ήμουν στο Ωνάσειο, μια υπέροχη γυναίκα και μητέρα, συνδεδεμένη σε δύο μηχανήματα υποστήριξης καρδιάς, περίμενε για το θαύμα της δεύτερης ευκαιρίας στη ζωή.

Και σε κάθε μας συνομιλία, συνάντηση και βλέμμα της έλεγα με σιγουριά ότι θα την έχει, ότι θα ξαναδεί την οικογένεια της και θα ξανά αγκαλιάσει τον μικρό της. Ακόμα και αν δεν μπορούσα να της το δώσω. Και σήμερα, την απέκτησε. Σήμερα, μέσα από τον υπέρ-άδικο θάνατο της Έμμας, της δόθηκε ζωή και μαζί δόθηκε ζωή σε 4,5,6 ανθρώπους.

Το μόνο που μπορούμε να υποσχεθούμε, όλοι όσοι ζούμε μέσα από έναν θάνατο, είναι ότι τα παιδιά σας, τα αδέρφια σας, οι γονείς σας ή οι φίλοι σας συνεχίζουν να ζούνε μέσα μας και κάθε στιγμή ζούμε για όσα δεν κατάφεραν να ζήσουν. Και ένα ευχαριστώ που δεν φτάνουν οι λέξεις να το καλύψουν".

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου” - 8χρονος: Οι παιδαγωγοί με χτυπούσαν άγρια και με κλείδωναν στο κλουβί (βίντεο)

Τζέικ Φλιντ: Ο τραγουδιστής πέθανε λίγες ώρες μετά τον γάμο του (εικόνες)

Άγιος Δημήτριος: Φωτιά κατέστρεψε ψητοπωλείο (εικόνες)