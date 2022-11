Οικονομία

“Η “Κιβωτός του Κόσμου” μάζευε από κουτιά σε κηδείες έως 1 εκατομμύριο ευρώ τον χρόνο” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκαλύπτει, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Θ. Επισκοπόπουλος, για την τακτική συλλογής των δωρεών από ανθρώπους της ΜΚΟ και τις “ανύπαρκτες” αποδείξεις.

Στον ΑΝΤ1 για την «Κιβωτό του Κόσμου» και το κατά κανόνα «μαύρο χρήμα», σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις αστυνομικές έρευνες, που συγκεντρωνόταν υπέρ της ΜΚΟ σε κηδείες, μίλησε ο Πρόεδρος της Ένωσης Γραφείων Τελετών.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο κ. Επισκόπουλος, μιλώντας με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου, είπε πως «αν στην Αθήνα γίνονται 100 κηδείες την ημέρα, σε 10 από αυτές υπάρχει «κουτί» για δωρεές υπέρ ιδρυμάτων. Απο αυτά τα 5 ήταν της «Κιβωτού του Κόσμου», γιατί ήταν δημοφιλής η δομή».

Ανέφερε πως κατά μέσο όρο σε κάθε «κουτί» συγκεντρώνονταν 300 ευρώ, λέγοντας πως το ποσό ήταν μεγαλύτερο ένα ο νεκρός ήταν κάποιος καλλιτέχνης ή άλλο γνωστό πρόσωπο και υπολογίζοντας πως στην «Κιβωτό του Κόσμου» κατέληγαν από κηδείες καθημερινά 1.500 ευρώ κατά μέσο όρο.

Τόνισε δε πως δεν δίνονταν αποδείξεις για αυτές τις δωρεές αυτές και πως «μερικές φορές έγραφαν το όνομα του δωρητή και το ποσό στον φάκελο με τα χρήματα που ριχνόταν στο κουτί»





Μιλώντας λίγο αργότερα στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο κ. Επισκόπουλος είπε στον Γιώργο Λιάγκα πως συγκεντρώνονταν τουλάχιστον 200 ευρώ ανά «κουτί» και ότι «συνολικά τον χρόνο μαζεύονταν από 500.000 έως 1.000.000 ευρώ στην «Κιβωτό του Κόσμου» από τις κηδείες».

«Η κανονική διαδικασία ήταν να κληθεί ο συγγενείς στην δομή, παρουσία του να ανοιχτεί το κουτί και να του δοθεί και κάποια απόοδειξη ότι συγκεντρώθηκε αυτό το ποσό. Εκ των πληροφοριών που έχω, δεν υπήρχε σύννομη διαδικασία προς αυτό», σημείωσε ο κ. Επισκόπουλος, σημειώνοντας πως «υπήρχε συγκεκριμένη εθελόντρια που ερχόταν συνήθως στις κηδείες για τα κουτιά».





Ειδήσεις σήμερα:

Δωρεά οργάνων 21χρονης φοιτήτριας: Η συγκινητική αποκάλυψη ασθενούς με κυστική ίνωση

Κολωνός - Πατέρας 5χρονου: Του έκαναν ηλεκτροσόκ, “δεν υπάρχει ελπίδα” είπαν οι γιατροί (βίντεο)

Μουντιάλ 2022: οι μεταδόσεις της Τετάρτης σε ΑΝΤ1, Antenna.gr και ANT1+