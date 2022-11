Κοινωνία

Κακοκαιρία “Ariel”: Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για ισχυρά φαινόμενα

Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την ΕΜΥ. Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία "Ariel".

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε στις 29-11-22 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

Σύστημα κακοκαιρίας με την ονομασία "ARIEL", που οφείλεται σε βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται νότια της Ιταλίας και κινείται αργά ανατολικά βορειοανατολικά, προκαλεί επιδείνωση του καιρού με κύρια χαρακτηριστικά τα μεγάλα ύψη βροχής, τις μεγάλες ραγδαιότητες βροχόπτωσης, τη μεγάλη συχνότητα κεραυνών στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα και τους θυελλώδεις ανέμους 7 με 8 μποφόρ. Η κακοκαιρία θα διαρκέσει έως και τις βραδινές ώρες της Πέμπτης (01-12-2022).

Σημειώνεται ότι τα φαινόμενα την Τετάρτη (30-11-2022) θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως νομούς Πιερίας και Χαλκιδικής) και στα βορειοανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας.

Πιο αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται:

Α. Στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη δυτική και την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια και τη δυτική και τη νότια Κρήτη μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης (01-12-2022).

Β. Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (30-11-2022) μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης (01-12-2022).

Γ. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα την Πέμπτη (01-12-2022) από νωρίς το πρωί μέχρι και το βράδυ.

