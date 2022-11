Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου”: Συγκλονίζουν η μητέρα και ο αδελφός του 8χρονου (βίντεο)

Ο 14χρονος μιλά για την κακοποίηση που υπέστη και ο ίδιος στην δομή του Βόλου. Πως περιγράφει την καθημερινότητα των παιδιών και τον εγκλεισμό του αδελφού του σε κλουβί για πουλιά.

Στον ΑΝΤ1 για την «Κιβωτό του Κόσμου» και τις καταγγελίες για κακοποίηση που υπέστησαν τα δύο αγόρια, όσο καιρό φιλοξενούνταν στις δομές της, μίλησαν την Τετάρτη ο 8χρονος που ανέφερε πως τον είχαν κλειδώσει στο κλουβί για τα πουλιά, ο 14χρονος αδελφός του που είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού από συνεργάτη του π. Αντωνίου, αλλά για πρώτη φορά και εμφανιζόμενη με το πρόσωπο της στην κάμερα, η μητέρα τους.

Όπως είπε η μητέρα των παιδιών, «είχα να δω τα παιδιά πάνω από 3 μήνες, έκανα πολλές προσπάθειες για τα να δω. Κέρδισα τα ασφαλιστικά μέτρα για τηλεφωνική επικοινωνία κάθε ημέρα με τα παιδιά και επίσκεψη μια φορά την εβδομάδα. Όμως, η «Κιβωτός» δεν τα τήρησε».

«Την πρώτη φορά τα είδα μόνο 45 λεπτά. Η κόρη μου ήταν τρομαγμένη και ακόμη είναι. Παρουσία κοινωνικού λειτουργού τα έβλεπα και δεν μπορούσαν να μου μιλήσουν ανοιχτά. Με πήρε μια μέρα ο γιός μου και μου είπε ότι έχει χτυπήσει στο κεφάλι και ο μόνος τρόπος να το προστατεύσω το παιδί, ήταν να κάνω μήνυση για ενδοοικογενειακή βία», είπε η μητέρα των παιδιών.

Συνέχισε αναφέροντας ότι «κάποια στιγμή ο μικρότερος γιός μου έβγαλε την μπλούζα του και είδα σημάδια στο κορμί του από χτυπήματα, που τα τράβηξε και φωτογραφίες ο πατέρας του. Το παιδί το κλείδωσαν στο κλουβί για τα πουλιά. Δεν σημαίνει ότι επειδή έπαιζαν τα παιδιά στο κλουβί, δεν το έκλεισαν εκεί. Και δεν το έβγαλαν οι παιδαγωγοί, αλλά ο αφελός του».

«Τους έλεγαν ότι μπορεί να μην γυρίσετε ποτέ στην οικογένεια σας», αποκάλυψε η μητέρα, προσθέτοντας ότι «μόνο μια φορά κατάφερα να μιλήσω με τον π. Αντώνιο και μου είπε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι και να μιλήσω με τους κοινωνικούς λειτουργούς. Αυτές μου είπαν πως πρέπει να επιβάλλουν τιμωρίες για παραδειγματισμό».

Σε ότι αφορά τον μεγαλύτερο αδελφό του 8χρονου, ηλικίας 14 ετών σήμερα, η μητέρα είπε «έβαζαν τον μεγάλο γιό μου σε σκοτεινό δωμάτιο. Τους τηλεφώνησα να μην βάζουν το παιδί σε σκοτεινό δωμάτιο», ενώ κατήγγειλε ακόμη ότι στενός συνεργάτης του π. Αντώνιου, «το δεξί του χέρι», τραμπούκιζε παιδιά, μεταξύ των οποίων ήταν και το δικό μου».

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε και ο 14χρονος, αδελφός του 8χρονου που κατήγγειλε πως τον είχαν κλειδώσει στο κλουβί για τα πουλιά.

Ο έφηβος περιέγραψε μια ζοφερή κατάσταση στην καθημερινή λειτουργία της δομής, με τα παιδιά να υποχρεώνονται να κάνουν πολλές δουλειές, μεταξύ άλλων για την καθαριότητα του χώρου και την φροντίδα των ζώων, με φαγητό που δεν ήταν αυτό που έπρεπε για παιδιά που βρίσκονται σε ανάπτυξη, αλλά και για κακοποιητικές συμπεριφορές από πολλούς από τους ενήλικες εθελοντές και εργαζόμενους στις δομές.

Μάλιστα, περιέγραψε και πως έβγαλε ο ίδιος τον αδελφό του από το κλουβί που τον είχε κλειδώσει συγκεκριμένη παιδαγωγός:.

Νωρίτερα, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο 8χρονος, συγκλονίζοντας για ακόμη μια φορά με την περιγραφή όσων καταμαρτυρεί πως βίωσε όσο καιρό έμεινε στην δομή της «Κιβωτού του Κόσμου» στον Βόλο και λέγοντας πως ποτέ δεν θα ήθελε να επιστρέψει σε αυτήν, μετά από όσα υποστηρίζει ότι βίωσε, μεταξύ των οποίων ο εγκλεισμός του στο κλουβί για τα παπαγαλάκια





