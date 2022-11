Υγεία - Περιβάλλον

Σαντορίνη: 4χρονη κατάπιε φυστίκι και σφήνωσε στον πνεύμονα της

Το κοριτσάκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο και σε καταστολή. Πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας της.

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται διασωληνωμένο ένα 4χρονο κοριτσάκι που μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τη Σαντορίνη με δύσπνοια την Τρίτη 29 Νοεμβρίου, καθώς ένα φυστίκι του είχε φράξει τον δεξί πνεύμονα.

Μάλιστα, ήταν τόσο σοβαρή η κατάστασή του που διασωληνώθηκε με την άφιξή του στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου.

Το παιδί, άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες, βρέθηκε να έχει 1,5 φυστίκι στον δεξί του πνεύμονα, παρουσίασε αναπνευστική δυσχέρεια και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του από την Σαντορίνη στην Κρήτη, για την οποία στήθηκε επιχείρηση αεροδιακομιδής, με το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, αμέσως μόλις έφτασε στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου διασωληνώθηκε από τον γιατρό αεροκομιδών και τον γιατρό του ΕΚΑΒ και στην συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ.

«Το παιδί όταν ήρθε ήταν σε άσχημη κατάσταση, όμως αντιμετωπίστηκε πολύ γρήγορα από τους γιατρούς και πλέον ελπίζουμε όλα να πάνε καλά» ανέφερε ο διοικητής της ΥΠΕ Κρήτης Νεκτάριος Παπαβασιλείου.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στην ΕΡΤ, ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ Γιώργος Χαλκιαδάκης, το παιδί όταν έφτασε στο νοσοκομείο είχε χαμηλό κορεσμό οξυγόνου. Οι γιατροί προχώρησαν στην αφαίρεση ενδοσκοπικά των φυστικιών που είχαν αποφράξει τον δεξί του πνεύμονα (δεξιό στελεχιαίο βρόγχο).

Η 4χρονη στη συνέχεια εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη και σε καταστολή. Ωστόσο, σύμφωνα με τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ, η κατάσταση της υγείας της είναι βελτιωμένη από χθες. Στο πλευρό της είναι οι γονείς της.

